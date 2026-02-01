Izrael legyőzésével elődöntős a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon

A magyar női vízilabda-válogatott hozta a papírformát: a funchali Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában 22–6-ra legyőzte Izraelt, ezzel bebiztosította helyét az elődöntőben.
A hollandoktól elszenvedett minimális vereség után a továbbjutáshoz elengedhetetlen volt a három pont megszerzése – Cseh Sándor csapata nem hagyott kérdést a mérkőzés kimenetelét illetően.
Fokozatos támadójáték
A találkozó elején még akadozott a magyar támadójáték, ám Keszthelyi Rita vezérletével hamar ritmust váltott a csapat.
A második negyedben stabilizálódott a védekezés, az emberelőnyök hatékony kihasználásával pedig megnyugtató előny épült fel.
A nagyszünet után már egyértelműen a magyar fölény érvényesült: pontos befejezések, gyors lefordulások és fegyelmezett védekezés jellemezte a játékot.
Keszthelyi újfent remekelt
A mezőnyben Keszthelyi Rita volt a legeredményesebb, vezérszerepe a kulcspillanatokban is megmutatkozott.
A kapuban Golopencza Szonja parádés teljesítményt nyújtott: közel három negyeden át mindössze egy gólt kapott, sorra hárítva az izraeli próbálkozásokat.
A támadásoknál többek között Faragó Kamilla, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Sümegi Nóra és Tiba Panna is eredményesen zárt akciókat.
A végén komoly fölény, s magabiztos továbbjutás
A magyar válogatott az eddigi egymás elleni mérkőzéseken rendre felülmúlta Izraelt, és ezúttal sem borult a papírforma.
A sikerrel a csapat elődöntős az Eb-n.
Az, hogy első vagy második helyen jut tovább a csoportból Cseh Sándor együttese, az esti spanyol–holland rangadón dől el.
A magyar női válogatott Eb-kerete:
Kapusok:
Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)
Mezőnyjátékosok:
Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),
Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),
Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),
Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),
Rybanska Natasa (Sabadell),
Varró Eszter (Berkeley)
Bartalos Nikolas/Felvidék.ma