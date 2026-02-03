A magyarok a világbajnok görögökkel a döntőbe jutásért játszanak

A brit válogatott végzett a kilencedik helyen a funchali női vízilabda Európa-bajnokságon, mivel hétfőn egy góllal legyőzte a szerb csapatot.
Tizenegyedikként a németek fejezték be az Eb-t, akik a házigazdák alakulatát ugyancsak szoros mérkőzésen múlták felül.
A németeknél a magyar válogatottal 2013-ban vb-bronzérmes, 2016-ban Európa-bajnok Bujka Barbara egy gólt lőtt.
A 13. pozíciót a török válogatott harcolta ki, a 15. helyért pedig a szlovákok nyertek a románok ellen.
A tavaly vb-ezüstérmes magyar válogatott kedden közép-európai idő szerint 18.15-kor játszik a világbajnok görögökkel a döntőbe jutásért.
Női Európa-bajnokság, alsóházi helyosztók:
a 15. helyért:
Szlovákia-Románia 16-12 (4-2, 5-4, 3-2, 4-4)
a 13. helyért:
Törökország-Svájc 19-8 (4-4, 7-1, 2-0, 6-3)
a 11. helyért:
Németország-Portugália 13-12 (5-3, 3-2, 1-5, 4-2)
a 9. helyért:
Nagy-Britannia – Szerbia 10-9 (1-1, 3-3, 3-2, 3-3)
mti/Felvidék.ma