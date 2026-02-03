Döntős a magyar válogatott – ötméteresekkel legyőztük Görögországot az Eb-elődöntőben

A magyar női vízilabda-válogatott bejutott a funchali Európa-bajnokság döntőjébe: Cseh Sándor együttese a keddi elődöntőben 12–11-re múlta felül Görögországot ötméteresekkel. A rendes játékidő 8–8-as döntetlennel zárult, a szétlövésben azonban a magyar idegek bizonyultak erősebbnek – ezzel a válogatott 2016 után ismét Eb-finálét játszhat.
Feszes védekezés, taktikai csata
A mérkőzés elejétől látszott, hogy két, egymást jól ismerő csapat találkozott. A görögök világbajnoki címvédőként érkeztek Funchalba, ám a magyar védekezés az első percektől fegyelmezetten zárt.
Neszmély Boglárka több bravúrral tartotta életben a támadásokat, elöl pedig Keszthelyi Rita ötméteresből szerezte meg a vezetést. A negyedek során hol egyik, hol másik fél került lépéselőnybe, de a görögök egyszer sem tudtak tartósan ellépni.
Fordulás után is fej fej mellett
A nagyszünetet követően Leimeter Dóra és Garda Krisztina összjátéka hozott fontos magyar gólt, de a görögök rendre válaszoltak. Vályi Vanda szervezte a támadásokat, a kapu előtt pedig Faragó Kamilla és Szilágyi Dorottya villanásai tartották előnyben a mieinket.
A mérkőzés képe nem változott: kíméletlen küzdelem, kevés tiszta lövőhelyzet, hatalmas blokkok mindkét oldalon.
Gólváltások a végjátékban
Az utolsó negyed igazi idegek harcát hozta. Neszmély Boglárka kulcspillanatokban védett, miközben elöl Faragó Kamilla bombája és Keszthelyi Rita találata újra és újra vezetést jelentett. A görögök azonban mindig visszakapaszkodtak, így a rendes játékidő végén 8–8 állt az eredményjelzőn. A döntés az ötméteresekre maradt.
Golopencza hőssé vált a szétlövésben
A párbaj elején Keszthelyi Rita hibázott, ám Garda Krisztina, Leimeter Dóra és Szilágyi Dorottya magabiztosan értékesítette lövését.
A másik oldalon a csereként beszálló Golopencza Szonja kétszer is hárított – ezzel eldöntötte az elődöntőt, és a magyar válogatottat a döntőbe juttatta.
Újra Eb-fináléban
A magyar csapat ezzel 2016 után ismét Európa-bajnoki döntőt játszhat. A fináléban a címvédő Hollandia–Olaszország párharc győztese vár a mieinkre.
A teljesítmény nemcsak az eredmény miatt biztató: fegyelmezett védekezés, mentális erő és kulcspillanatokban villanó egyéni teljesítmények kellettek ahhoz, hogy a magyar válogatott ismét az aranyéremért ugorhasson medencébe.
A magyar női válogatott Eb-kerete:
Kapusok:
Neszmély Boglárka (FTC-Telekom), Golopencza Szonja (UVSE Helia-D)
Mezőnyjátékosok:
Aubéli Tekla, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Tiba Panna (UVSE),
Dömsödi Dalma (BVSC-Manna ABC),
Garda Krisztina, Sümegi Nóra (Dunaújvárosi FVE),
Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda (FTC),
Rybanska Natasa (Sabadell),
Varró Eszter (Berkeley)
Bartalos Nikolas/Felvidék.ma