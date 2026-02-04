A rendőrség átszervezése után 2025-ben 70 százalékkal csökkent a korrupció miatt indított büntetőeljárások száma a 2024-es évhez viszonyítva – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Maroš Žilinka legfőbb ügyész. Azt is leszögezte, sikertelen volt a rendőrség átszervezése és a Büntető törvénykönyv módosítása.

2025-ben egyetlen korrupciós esetet sem lepleztek le magasabb állami vezetői körökben.

Robert Fico kormányfő nem ért egyet a Legfőbb Ügyészség korrupció elleni harccal kapcsolatos álláspontjával, amely a jogállam helyzetéről szóló jelentés részét képezi majd.

Žilinka megerősítette, hogy erről a témáról is tárgyalt a kormányfővel. Az egyes törvényalkotási folyamatokkal kapcsolatos fenntartásait is közölte vele. Žilinka a kormányfőnek is megerősítette, hogy a Legfőbb Ügyészség kitart az álláspontja mellett.

„A miniszterelnök úr általánosságban közölte, hogy nem ért egyet a Legfőbb Ügyészséggel. Közöltem vele, hogy ehhez joga van, és röviden megismételtem az érveinket, ismertettem a statisztikákat és a mi értékelésünket, ennyi volt az egész megbeszélés” – válaszolta újságírói kérdésre Žilinka.

A kormányfőnek azt is kijelentette, hogy

a magasabb körök korrupciós ügyeinek kivizsgálása katasztrofális.

„Ők másképp értelmezik a statisztikai adatokat” – tette hozzá. A legfőbb ügyész visszautasította, hogy el akarták titkolni a megbeszélést, leszögezte, egyetlen másodpercet sem beszélt négy szem között a kormányfővel, és az erre vonatkozó politikusi nyilatkozatokat sértőnek tartja.

