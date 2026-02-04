Fico abban érdekelt, hogy korrekt kapcsolatokat tartson fenn Žilinkával

Robert Fico kormányfő csodálkozását fejezte ki, hogy Maroš Žilinka legfőbb ügyész ahelyett, hogy folytatná az egyes szakmai kérdések eltérő megítélésével kapcsolatos tárgyilagos vitát, szerdán inkorrekt módon olyan kijelentésekkel avatkozott be a politikai versenybe, amelyek megcáfolására a miniszterelnök szerint elegendő szakmai érve van a kormánynak – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Felteszem a kérdést, kinek az érdekeit szolgálta a mai politikai sajtótájékoztató, amely támadás volt a kormány és a miniszterelnök ellen. Ráadásul azon a napon, amikor kézbesítették az ügyész döntését a védelmi minisztériumba, amely újból Jaroslav Naď volt védelmi minisztert védi az Ukrajnának illegálisan adományozott MIG-29-esek ügyében” – mondta Fico.

A kormányfő hangsúlyozta,

miniszterelnökként abban érdekelt, hogy korrekt kapcsolatokat tartson fenn Žilinkával, és ennek szellemében hivatali ideje alatt többször is találkozott a legfőbb ügyésszel.

Fico elmondása szerint a Főügyészség teljes vezetésével (a legfőbb ügyész és két helyettese) hétfőn (február 2-án) tartott munkamegbeszélés célja az volt, hogy több kérdésről is eszmét cseréljenek. „Nem született megállapodás arról, és nem is érkezett olyan kérés, hogy nyilvánosságra hozzák, mi hangzott el a találkozón” – mondta Fico.

Elmondta, hogy több olyan kérdés is felmerült a találkozón, amiben nem ért egyet Žilinkával, különösen a Büntető törvénykönyv 2024-es módosításának a gazdasági bűncselekményekre gyakorolt hatásával. „Nem értek egyet a legfőbb ügyésznek azokkal az állításaival sem, amelyeket az Európai Bizottság jogállamisági jelentésébe javasol beemelni. Ezek politikai megállapítások, amelyek ártanak Szlovákiának” – tette hozzá Fico.

Žilinka úgy látja, jelentősen visszaszorult a korrupció üldözése Szlovákiában. 2025-ben egyetlen korrupciós bűncselekményt sem tártak fel a legfelsőbb állami szinteken. Erről szerdai sajtótájékoztatóján beszélt Žilinka, és ez volt a legfőbb ügyész és a kormányfő e héten tartott találkozójának egyik témája.

A miniszterelnök egyet nem értését fejezte ki a legfőbb ügyésznek a korrupció elleni küzdelem értékelésével kapcsolatos álláspontjával, és a jogállamiság állapotáról szóló jelentésével. A legfőbb ügyész bírálta a Büntető törvénykönyv módosításait, valamint a rendőrség átszervezését is.

TASR/Felvidék.ma