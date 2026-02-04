Pert Pavel kész kinevezni egy új környezetvédelmi minisztert

A cseh köztársasági elnök kész kinevezni egy új környezetvédelmi minisztert, várja a kormányfő javaslatát – jelentette be közleményben szerdán a cseh elnöki iroda, miután Petr Pavel államfő Andrej Babiš miniszterelnökkel tárgyalt a témáról.

Andrej Babiš a találkozó után újságíróknak azonnal elmondta:

az elnök Filip Tureknek, az Autósok kormánykoalíciós párt tiszteletbeli elnökének jelölését erre a posztra véglegesen elutasította.

A kormányfő szerint ezzel a nagy vihart kavart ügy lezártnak tekinthető.

„Az elnök megismételte, hogy döntése Filip Turek kinevezésének elutasításával kapcsolatban végleges. Meggyőződése, hogy álláspontja összhangban van az alkotmánnyal, s mindezt a kormányfőnek küldött levelében alkotmányjogi okokkal megalapozva meg is indokolta. Az egyetlen intézmény, amely döntését megváltoztathatná, az az alkotmánybíróság” – olvasható a Hradzsin közleményében.

Filip Turek miniszteri kinevezését még karácsony előtt az államfő az Autósok tiszteletbeli elnökének múltbeli megnyilvánulásai és nyilatkozatai miatt utasította el. Az ügy miatt nyílt vita keletkezett Petr Pavel, illetve Petr Macinka, az Autósok elnöke között. Petr Macinka a múlt héten sms-ben olyan üzeneteket küldött tanácsadóján keresztül Petr Pavelnek, amelyeket az államfő zsarolásnak minősített.

Az elnök már korábban arra ösztönözte a kormányt és az Autósokat, hogy az ügyet vigyék az alkotmánybíróság elé, hogy annak döntésével tiszta vizet öntsenek a pohárba. A jogköröket tisztázandó beadványt azonban sem a kormány, sem az Autósok nem akarnak az alkotmánybíróság elé terjeszteni.

Andrej Babiš másfelől bejelentette: a jövőben megszűnnek azok az egyeztetések a cseh külpolitikáról, amelyek az államfő kezdeményezésére a Hradzsinban zajlottak le általában évente kétszer az elnök, a kormányfő, a két házelnök és a külügyminiszter részvételével. A kormányfő azt mondta, hogy a jövőben személyesen csak ő fog egyeztetni az államfővel, aki a külföld felé Csehország legfőbb képviselője, s – eltérően a belpolitikától – a külpolitikában aránylag fontos jogkörei vannak.

MTI/Felvidék.ma