A kormányfő kijelentette, soha nem kapott javaslatot arra, hogy Bannon volt tanácsadóval találkozzon

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök a parlament csütörtöki ülésén, a kérdések órája során kijelentette, soha nem kapott javaslatot arra, hogy Steve Bannonnal, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadójával találkozzon.

Lucia Plaváková (PS) képviselő ugyanis azt kérdezte tőle, tudott-e arról, hogy Miroslav Lajčák volt külügyminiszter Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel és szexuális bűnözővel, valamint Steve Bannonnal találkozik, és állítólag neki is találkozót szervez vele, valamint hogy azonosul-e Bannon nézeteivel.

„Nem tudom, kiről beszélünk. Soha nem kérték, hogy találkozzak ezzel a személlyel. Nem ismerem ennek az embernek a politikai programját” – válaszolta a miniszterelnök.

Január végén az amerikai igazságügyi minisztérium közzétette az Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumokat. Ezekben Lajčák neve is szerepel, aki többször is tagadta, hogy tudott volna az Epstein által elkövetett bűncselekményekről, és a vele kapcsolatos gyanúkról, vagy hogy köze lett volna ezekhez a bűncselekményekhez. A bűncselekményeket elítélte. Lajčák felajánlotta a kormányfőnek, hogy lemond miniszterelnöki tanácsadói posztjáról, Fico elfogadta a lemondását. Szerinte Lajčák ezzel a döntésével azt bizonyította, hogy nagyszerű diplomata.

A miniszterelnök szerint a Lajčák és Epstein közötti kommunikációról szóló diskurzussal csak Michal Šimečka, az ellenzéki PS vezetője édesanyjának gyanús dotációs elszámolási ügyeit próbálják eltussolni.

TASR/Felvidék.ma