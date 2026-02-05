Ezüstérmes a magyar női válogatott: ötméteresekkel maradtunk alul a döntőben Hollandia ellen

Cseh Sándor együttese a funchali Európa-bajnokság fináléjában a címvédő Hollandia ellen 10–10-as rendes játékidőt követően ötméteresekkel szenvedett vereséget. A magyar csapat így ezüstéremmel zárta a kontinenstornát, sorozatban harmadik világversenyén jutva fináléba. A döntő újfent igazolta: a válogatott a torna során végig a maximumot nyújtotta, és végig harcban volt az aranyért.

Remek magyar rajt, kemény holland válasz

A finálét a magyar csapat kezdte jobban: Varró Eszter centerben volt eredményes, majd Keszthelyi Rita labdaszerzése után ziccerből duplázott. A hollandok ugyan gyorsan felzárkóztak, de Tiba Panna pontos távoli lövése tartotta az előnyt.

A második negyed elején a hollandok fordítottak, miközben Neszmély Boglárka több fontos védéssel tartotta meccsben a csapatot.

A támadójáték is újra magára talált: Varró Eszter újabb centergólt szerzett Vályi Vanda remek asszisztjából, így minimális holland előnnyel fordultak a felek.

Fordulás után újra egyenrangú csata

A harmadik negyedben Vályi Vanda vezérletével egalizált a magyar csapat, majd Keszthelyi Rita klasszismegoldással fordított.

A hollandok azonban nem engedték elszakadni riválisukat, a negyed végére ismét átvették a vezetést.

A játék képe egyértelműen jelezte: a döntő az utolsó pillanatokig nyílt marad.

Hősies hajrá, Neszmély bravúrja, ötméteresek döntöttek

A záró nyolc percben Garda Krisztina két nagy erejű bombával tartotta életben a magyar reményeket, ám minden magyar találatra holland válasz érkezett.

Vályi Vanda és Tiba Panna góljaival négyszer is egyenlített a válogatott, miközben Sümegi Nóra kipontozódása érzékeny veszteség volt.

A végjátékban Neszmély Boglárka óriási védést mutatott be holland emberelőnynél, így maradt a 10–10, következhettek az ötméteresek.

A párharcban Keszthelyi Rita kísérletét a holland kapus hárította, míg az ellenfél hibátlan maradt, a sorsdöntő lövést Moolhuijzen értékesítette.

Ezüstérem, amely az egész torna teljesítményét tükrözi

Bár az aranyérem ezúttal elmaradt, a magyar válogatott teljesítménye az egész Európa-bajnokságon példaértékű volt.

A csapat sorozatban harmadik világversenyén jutott döntőbe, végig nagy küzdéssel, magas színvonalú játékkal.

Az ezüstérem egyértelmű üzenete: a magyar női vízilabda továbbra is Európa és a világ élmezőnyéhez tartozik.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma