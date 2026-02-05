Magasabb fokozatra kapcsolt a DK a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésben

Még magasabb fokozatra kapcsolt a Demokratikus Koalíció (DK) a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésben azzal, hogy vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és petícióban követelik a szavazati joguk elvételét – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában.

„Innen is üzenjük, nincs A és B típusú magyar állampolgár. Csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, az beleszólhat a nemzet közös ügyeibe” – mondta.

Mint rámutatott: teljesen abszurd választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel. Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráék, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan – fűzte hozzá.

„Elég ebből. Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar nemzet egységét támadja. Mi továbbra is minden magyar kormánya maradunk” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

MTI/Felvidék.ma