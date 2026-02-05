Már a jövő héten az Európai Parlament elé kerül a Beneš-dekrétumok ügye

Jövő szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén is napirendre kerül a Beneš-dekrétumok kérdése – jelentette be a Magyar Szövetség Facebook-oldalán. A témát Vincze Lóránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjének kezdeményezésére az Európai Néppárt terjesztette elő.

A felszólalások a „Jogállamiság, alapvető jogok és az uniós forrásokkal való visszaélés Szlovákiában: az uniós fellépés szükségessége” című parlamenti vita részeként hangzanak majd el. Vincze Loránt közlése szerint a kérdés jövő szerdán délután kerül a plenáris ülés napirendjére,

márciusban pedig az ügyben készített határozatról is szavaz majd az Európai Parlament.

A képviselő hangsúlyozta: ideje, hogy az uniós intézmények egyértelműen állást foglaljanak a kollektív bűnösség, a nemzetiségi alapú diszkrimináció, a földelkobzások és a véleményszabadság korlátozása ellen. Megfogalmazása szerint

ezek a gyakorlatok nem egyeztethetők össze az Európai Unió alapértékeivel, és egyetlen tagállamban sem fogadhatók el.

A Magyar Szövetség szerint mérföldkőnek számít, hogy Szlovákia uniós csatlakozása óta első alkalommal kerül a Beneš-dekrétumokból fakadó jogsértések ügye a plenáris ülés hivatalos napirendjére.

„Csatlakozásunk óta ez az első alkalom, hogy a plenáris ülésen esik szó erről a minket érintő igazságtalanságról”

– tette hozzá a párt, amely úgy véli, a vita lehetőséget teremt arra, hogy az európai parlamenti képviselők közvetlenül szembesüljenek a felvidéki magyar közösséget érintő igazságtalanságokkal.

A kezdeményezők abban bíznak, hogy a plenáris vita és az azt követő határozat hozzájárulhat a kollektív bűnösség elvén alapuló gyakorlatok felszámolásához, valamint a Beneš-dekrétumokra hivatkozó földelkobzások és jogkorlátozások európai szintű kezeléséhez.

SZE/Felvidék.ma