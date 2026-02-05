Régi szokások, hiedelmek az Ipoly mentén, február hónapjában

Időjóslások február hónapra

Ha fénylik gyertyaszentelő az ízeléket vedd elő.

Ha Mátyás napján hideg van, kevés tojás lesz, ha meleg van, sok lesz.

Februári jeles napok, szokások, hiedelmek

Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

Őseink ekkor a házban minden tüzet eloltottak, végül a gazda gyújtott tüzet, új, tiszta lánggal, a megszentelt gyertyáról.

Február 3. – Szent Balázs napja

A balázsolás régi szokása volt, hogy Szent Balázs napján a legények sorra járták a fonókat, fosztókat, és a pártában maradt leányokat, akik nem mentek férjhez a farsangban, ilyen rigmusokkal csúfolták:

Nemzetiszín pántlika, haragszik a Márika,

Nincsen neki szeretője, pártában maradt szegényke.

Február 11. – Elek napja

Ősi, tavaszkezdő pásztorkodási nap, gonoszjáró nap, dologtiltó a pásztoroknak. Nagy tüzeket gyújtottak ilyenkor, hogy elűzzék a gonoszt.

Február 22. – Üszögös Péter napja

Üres nap a szántásra, vetésre. Ha ezen a napon köd van, üszögös lesz a búza. Az asszonyok lisztbe nem nyúltak, nem gyúrtak, dagasztottak, mert üszögös lesz a búza termése. Tilos nap a tyúkültetésre.

Február 24. – Mátyás napja

Ilyenkor már vetették a petrezselymet, sárgarépát, borsót, mákot, kendert, mert ha ezen a napon vetették, nem ette meg a féreg a magvakat.

Tökmagolaj sajtolása a nagyböjti időre

Februárban sajtolták a tökmagolajat. A kiszedett tökmag már megszáradt a kemence tetején, kenyérsütéskor. Ezt mozsárban alaposan összetörték, megrostálták, majd a vastagabbját kiszórták a baromfinak, míg a finomabb tökmaglisztet vászonzsákba, kapcába rakták. Ezt vitték a sajtolóba.

A legrégebbi tökmagprés topolyafából készült. Kivájták a belsejét és alul egy nyílást vájtak. Ebbe szórták a mozsárban már összezúzott tökmagot és egy kör alakú lapos fával felülről préselni kezdték, amit egy nagyobb doronggal ütöttek. Ezért hívták tökmagolajütőnek ezt az alkalmatosságot. Alul, egy nyíláson csorgott ki a tökmagolaj. A megmaradt sotolékot, amit cakknak neveztek, a gyerekeknek adták, akik elrágcsálták, kiszíva belőle a még benne maradt olajt és kenyeret ettek hozzá.

Később ezt a folyamatot már gépesítették, egy présszerű edénybe szórták a zúzott tökmagot, amit szintén felülről egy nagy lappal sajtoltak, de ezt már egy karral hajtották, nem ütővel ütötték. A sajtoló alsó nyílásán csorgott ki a zöldes színű tökmagolaj egy edénybe.

Farsangi idő

A farsangi vigasság a farsang utolsó három napján a tetőfokára hágott. A legények különféle farsangi vigasságokat eszeltek ki, ami falvanként változott. Bátorfaluban koledálni jártak húshagyó kedden. Megálltak a házak udvarában és ezt skandálták:

Hó, hó farsang, itt van mán a farsang,

Adjanak szalonnát, ha nem adnak szalonnát, letöröm a gerendát!

A gazda és gazdasszony kijöttek a házból, hoztak egy darab szalonnát, amit a legények egy kihegyezett botra, nyársra szúrtak. A gazdától egy üveg bort kaptak, megköszönték és dalolva mentek tovább, sorra minden házhoz. Amit összeszedtek, azt egy háznál közösen elfogyasztották, mert éjféltől már hamvazószerda, nagyböjt volt.

A farsangfarka vasárnaptól húshagyó keddig tartott. Ekkor a fiatalság három napig mulatott, de az idősebb asszonyok és férfiak is farsangoltak. Farsangfarkában tartották a legényavatást. A 14–18 éves fiatal legénykéket beavatták az idősebb legények sorába. Farsangvasárnap összegyűltek a kocsma nagytermében és minden fiatal legény választott magának egy keresztapát. A keresztapák felálltak egy nagy asztal tetejére és az ott sorakozó legénykéket sorra lelocsolták, borral, sörrel. Az így beavatott legény már kint maradhatott este a faluban, a táncban pedig elvihette táncolni a nagylányokat is, nem zavarhatták el az idősebb legények, mert a keresztapja megvédte.

Hiedelmek a farsangi időre

Farsang farkának első napján tilos a kútból vizet meríteni, mert a kút kiszárad.

Ezen a napon tilos volt fonni, mert a disznóhús megnyüvesedett.

Tilos volt a varrás, mert a tyúkok eltojnak.

Húshagyó kedden tilos kenyeret sütni, mert betegséget okoz.

Farsangi ételek

Kocsonya, kolbászos leves, savanyú lencseleves, bableves füstölt hússal, pampuska, herőke, tepertős pogácsa – ezt főleg kövér csütörtökön sütötték.

Farsangi lakodalmak

A régi világban évente két alkalommal voltak lakodalmak, télen farsangkor, valamint őszön, októberben, novemberben.

A lakodalom előtt az asszonyok megsütötték a fehér, fonott menyasszonykalácsot. A négy sarkára tésztából kis madárkákat formáztak. Egy kalácsot gazdagon kidíszítettek felszalagozott ágacskákkal, melyekre papírból kivágott madárkákat kötöttek. Ezt a kalácsot vitte a násznagy a fején, amikor a hérészesek mentek a lakodalmas házhoz.

Ipolyfedémesi lakodalom az 1920-as években

A lakodalom napja előtt egy-két héttel a vőfélyek, a druzsbák elmentek a menyasszonyhoz, aki felszalagozta a botjukat és odaadta a meghívandó vendégek névsorát. Ezért mindig kialkudtak valamit a menyasszonytól, pénzt, bort. A vőfélyek kalapja ki volt díszítve rozmaringággal, muskátlival és szalaggal, így indultak hívogatni a lakodalomba a szalagos botjaikkal.

Ezek után a rokon asszonyok magasra fölvetették a menyasszony ágyát és várták a vőlegény keresztszüleit, akik jöttek megnézni az ágyat, amiért pénzt kellett fizetniük. Tapogatták a dunyhát, a vánkosokat, milyen tollú van benne. A keresztapa kivett a zsebéből egy marék tyúktollút, hogy ezekben a vánkosokban csak ilyen ócska tollú van. A dunyhák és vánkosok semmit sem érnek.

A menyasszony keresztanyja azonban igyekezett mindezt megcáfolni. Végül egyezségre jutottak és a vőlegény keresztszülei kifizették a kért pénzt, amit odaadtak a menyasszonynak. Ekkor a vőfélyek is előléptek és megkérdezték, lesz-e elegendő enni-innivaló a lakodalomban, vagy éhezni fog a násznép. Ekkor a menyasszony részéről behoztak egy sovány bárányt. Hoztak ludat, kakast, de még kiscsikót is, hogy az is le lesz vágva ebédnek.

Amikor elérkezett a lakodalom napja, a menyasszonyt kikérte a vőfély, elbúcsúztatta a szüleitől, testvéreitől és lánypajtásaitól és elindult a nászmenet a templomba. A cigánybanda egész úton húzta a talpalávalót. Időközönként meg-megálltak és táncra kerekedtek. A hívatlanok kurjongattak.

Esik eső, hull a dara, fázik a menyasszony fara,

Hogyha fázik, betakarja, a vőlegény megvakarja!

Esküvőre való induláskor elöl ment a vőlegény és a rokonsága, utánuk pedig a menyasszony és a rokonsága. Esküvő után mindenki oda ment, ahová hivatalos volt, külön a menyasszony és külön a vőlegény rokonsága.

A lakodalmi asztalra való ennivalót már elkészítették a szakácsnők. Az étkeket a druzsbák, a vőfélyek hordták az ünnepi asztalra, minden fogáshoz verset mondtak. Ebéd után kezdődött a tánc, a mulatozás. Este jött a vőlegény a lakodalmas népével a menyasszonyért. Amikor odaértek, a vőlegény keresni kezdte a menyasszonyt, mert sehol sem látta, elbújtatták. Helyette egy álmenyasszonyt hoztak. Ez vagy öregasszony volt, vagy férfi, aki a vőlegényhez lépett és ölelgetni, csókolgatni kezdte. Ám a vőlegény nem fogadta el, mert nem a választott arája volt. Aztán behoztak egy fiatal bárányt, egy fehér libát, de a vőlegény ezekre is azt mondta, hogy egyik sem az ő menyasszonya.

Végül bevezették az igazi menyasszonyt, akit a vőlegény örömmel fogadott. Megölelte, megcsókolta, a násznép pedig ujjongott és tapsolt. Ekkor leültették az ifjú párt az asztalfőre, a vőlegény rokonsága is leült, ettek, ittak, mulattak. Éjfél felé elbúcsúztatták a menyasszonyt, a keresztszülők imádkoztak felette, áldást adtak rá. Majd a hérészesek elindultak a vőlegény házához. A menyasszony keresztapja vitte a fején a feldíszített menyasszonykalácsot, középen égő gyertyával, de mindenki vitt valamit, kosárban kalácsot, demizsonban bort és pálinkát. A násznép egész úton dalolt, táncolt.

A vőlegény szülei már az ajtóban várták a menyasszonyt és mézes kenyérrel fogadták. Ezután következett a vacsora, amit a druzsbák, a vőfélyek szolgáltak fel, minden étek előtt verset mondva. Vacsora után gyertyás tánccal kitáncoltatták a menyasszonyt a házból, miközben ezt énekelték:

Mikor a menyasszonyt fektetnyi viszik, akkor a vőleginy az ágy alá döfik.

Hej pártám, pártám gyöngyös koszorúm, majd szögre teszlek ékes hajfonóm.

A menyasszonyt átöltöztették, menyecske lett belőle, felkontyolták és a lány ékes pártáját a szegre akasztották.

(Elmondta Nagy Matild, született 1921. Ipolyfedémes)

Minden faluban más-más lakodalmi szokás volt. Paláston, amikor az ifjú pár már örök hűséget esküdött egymásnak, kivonultak a templomból, rázendített a cigánybanda, és a menyasszonyt sorra megtáncoltatták a falubeli hívatlan férfiak. Ezért egy-egy pohár bort kaptak jutalmul. Az asszonyok és a gyerekek pedig a fehér menyasszonyi kalácsból kaptak egy-egy szeletet.

Bátorfaluban lakodalom előtt volt egy babonás szokás. A lakodalom előtt pár nappal egy ártatlan kislánynak Mária-szentképet, vagy szobrocskát kellett a ház előtti kis kertben elrejtenie, hogy a lakodalom napján szép idő legyen, ne essen eső, hó. Ha a menyasszony egy másik faluból volt, a lakodalom éjszakáján, amikor a vőlegény ki akarta vinni a menyasszonyt a faluból, a falu legényei elállták az utat, szalmából tüzet gyújtva. Csak akkor engedték tovább a menyasszonyt, ha a vőlegény kiváltotta, pénzzel, itallal.

(Lőrincz Sarolta Aranka: Palóc dédanyáink kelengyés ládája c. könyvéből)

Lőrincz Sarolta Aranka/Felvidék.ma