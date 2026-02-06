Ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett meg Rozsnyó városa első írásos említésének 735. évfordulójáról

Február 2. és 9. között rendezik meg a Rozsnyói Városnapokat, amelynek apropóját Rozsnyó első írásos említésének 735. évfordulója adta. Az ünnepségsorozat gazdag programkínálattal várja a város lakosságát és a látogatókat, ötvözve az ünnepi, társadalmi, kulturális és ismeretterjesztő eseményeket.

A Városnapok hivatalos programja február 4-én, szerdán kezdődött a történelmi városháza épületében. A délelőtti órákban került sor az önkéntes véradók 2025. évi ünnepélyes kitüntetésére, amelynek keretében a város nyilvánosan fejezte ki köszönetét az önzetlen segítségért és emberségért.

Délután ünnepi találkozót tartottak a Rozsnyói Ifjúsági Parlament tagjaival, amely a fiatalok aktív közéleti szerepvállalásának támogatását szolgálta.

A Városnapok egyik legjelentősebb eseményére február 5-én került sor, amikor is ünnepi ülést tartott Rozsnyó város képviselő-testülete.

Az eseményen a város vezetése átadta a városi kitüntetéseket, elismerve a sport, a közélet, az oktatás, a kultúra és a társadalmi szerepvállalás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, szervezeteket és közösségeket.

Ünnepi beszédében Michal Domik, Rozsnyó város polgármestere hangsúlyozta a település történelmi jelentőségét, valamint az itt élő emberek életének és hagyatékának fontosságát.

Kiemelte Rozsnyó bányászati múltját és gazdag történelmét, amely évszázadokon át meghatározta a város arculatát és fejlődését. Rámutatott arra is, hogy a város jó hírnevét ma is azok az emberek öregbítik, akik munkájukkal, sikereikkel és szorgalmukkal dicsőséget hoznak Rozsnyónak.

Beszéde végén háláját fejezte ki a kitüntetetteknek, megköszönve elhivatottságukat, példamutató tevékenységüket, és elismerését tolmácsolta mindazoknak, akik hozzájárulnak a város közösségi és szellemi értékeinek gyarapításához.

Az ünnepi ülés hagyományosan a sportolók és sportcsapatok díjazásával vette kezdetét. Az elismeréseket gyermek és ifjúsági, valamint felnőtt kategóriában adták át. A sportveterán díjat Štefan Fabián kapta, elismerésként a labdarúgás területén végzett több évtizedes, elhivatott munkájáért.

A városi kitüntetések keretében idén összesen hét Polgármesteri Díjat adtak át. Az elismerésben részesült Ján Džubák, aki hosszú éveken át dolgozott az oktatás és a sport területén, Igor Lada, aki a fogyatékkal élők segítésében végzett kiemelkedő munkát, valamint Igor Leitner városi rendőr, aki Rozsnyón elfogott egy felfegyverzett gyilkost.

A polgármester díjazta továbbá az A-klub Gemer Slaná szervezetet, amely szenvedélybetegeknek nyújt segítséget, a Haviar folklóregyüttest, a Borostyán Néptánc- és Népzeneműhelyt, valamint a rozsnyói alapfokú művészeti magániskolát.

Az ünnepi ülésen adták át a Rozsnyó Város Díját is, amelyről a képviselők még decemberben döntöttek. Az elismerést PaedDr. Erika Fábiánová, a Pionierov 1 alapiskola igazgatója, prof. PhDr. Zuzana Havránková, PhD., a Károly Egyetem professzora, valamint prof. Martin Kahanec, PhD., a bécsi Közép-európai Egyetem professzora vehette át.

A legrangosabb városi kitüntetésként Rozsnyó város képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott Marta Chaviva Reiková antifasiszta harcosnak. A zsidó származású Reiková a második világháború idején egy elit zsidó ejtőernyős egység tagja volt, részt vett a szlovák nemzeti felkelésben, segítette a zsidó menekülteket és a zsidó gyermekek kimenekítését szervezte. 1944 novemberében a nácik elfogták, majd néhány nappal később Besztercebánya mellett kivégezték.

A Rozsnyói Városnapok 2026 rendezvénysorozata méltó módon tiszteleg a város gazdag múltja előtt, miközben hangsúlyozza a közösségi összetartozás, az elismerés és az emberi értékek fontosságát a jelenben is.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma