A Világosság református egyházi műsor február 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a holdkóros fiú meggyógyítása, Écsi Gyöngyi bizonyságtétele, Michal Blažek, a cseh–magyar kapcsolatok jeles képviselője.

Vajon miért nem tudták a tanítványok meggyógyítani a holdkóros fiút és miért dorgálja meg őket Jézus? A történet üzenetét Szabó Sarolta nagykeszi lelkipásztor tolmácsolja igehirdetésében.

Orvos szeretett volna lenni, de a néprajz is érdekelte, végül az újságíró szakra jelentkezett Pozsonyba. Ma a hetényi egyházközség beosztott lelkésze. Écsi Gyöngyi református lelkész arról az útról vall, amely erre a döntésre vitte őt.

Debrecenben tanult, tudását mégis a morvaországi gyülekezetekben kamatoztatta Michal Blažek, a cseh–magyar kapcsolatok jeles képviselője. Görözdi Zsolt, a Református Teológiai Kar Rendszeres és Gyakorlati Teológiai Tanszéke vezetőjétől megtudjuk a Türelmi rendelet 5. évfordulójára írt igehirdetésének sajátosságait.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

