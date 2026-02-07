Home Itt és Most Fico jövő héten Pozsonyban fogadja az osztrák kancellárt
Robert Fico (Fotó: SITA)

Robert Fico szlovák kormányfő február 10-én, kedden Pozsonyban fogadja Christian Stocker osztrák kancellárt. A kétoldalú megbeszélések témája a szlovák-osztrák kapcsolatok lesznek – tájékoztatott a kormányhivatal sajtóosztálya.

Ezt követően a kormányhivatalban sor kerül a slavkovi hármak (S3) kormányfőinek találkozójára is.

„Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh kormányfő, és Christian Stocker osztrák kancellár főleg az Európai Unió versenyképességéről, valamint más aktuális témákról tárgyal, amelyek terítéken voltak a rendkívüli EU-csúcson is” – közölte a sajtóosztály.

TASR/Felvidék.ma

