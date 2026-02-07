„Mi vagyunk a Rock” – nagyszabású zenés showműsorral ünneplik Pataky Attila életművét

Sztárparádéval és legendás EDDA-slágerek feldolgozásaival köszöntik a magyar rock meghatározó alakját a Dunán. Február 7-én a 10. Petőfi Zenei Díj Életmű Gála keretében Pataky Attila, az EDDA Művek alapítója és frontembere veheti át az Életműdíjat zenésztársától, Gömöry Zsolttól. A produkciók sorát Veréb Tamás, a Csináljuk a fesztivált! showműsor legutóbbi győztes slágerének előadója nyitja az Álmodtam egy világot magamnak című EDDA-klasszikussal.

A jubileumi Petőfi Zenei Díj Életmű Gála február 7-én, szombaton egy estére a magyar rockzene ikonikus alakjait és dalait hozza közös színpadra.

A Duna műsora látványos produkciókkal és személyes megszólalásokkal tiszteleg Pataky Attila és az EDDA Művek több mint öt évtizedes életműve előtt, bizonyítva, hogy a rock örök, és ma is képes közösséget teremteni.

Az est során az EDDA Művek legismertebb slágerei hangzanak el, részben az eredeti előadók, részben pályatársak tolmácsolásában. A gála nyitányában maga az EDDA Művek idézi fel a zenekar meghatározó korszakát olyan dalokkal, mint a Veled vagyok, a Kölyköd voltam és az Egy ez a tábor, amelyek generációk számára váltak a magyar rock himnuszaivá.

A Pataky Attila előtt tisztelgő műsorban egymást követik az ikonikus dalfeldolgozások és személyes hangvételű köszöntések. A színpadon elhangzik az Ima Dér Heni előadásában, az Álmodtam egy világot Veréb Tamás tolmácsolásában, valamint a Szellemvilág, amelyet Kovács Áron ad elő. A klasszikus EDDA-repertoárból merít Varga Miklós, aki A hűtlen című balladával áll színpadra, Baksa Andrástól A kört, Tóth Renátától pedig az Ünnepet hallhatják.

Az est különleges duettjei és látványos produkciói közül nem hiányozhat az Éjjel érkezem Réthy Zsazsa és Nagy Szilárd előadásában, a Gyere őrült Rudan Joe-tól, valamint a Háromszor Sipos Péter tolmácsolásában. A rockos lendületet tovább erősíti Borbély Richárd az Elhagyom a várost című dallal, majd a Felvidéki Supergroup robbantja fel a színpadot a Mi vagyunk a Rock előadásával. A gála fináléjában az Ismerős Arcoktól csendül fel az Óh, azok az éjszakák, az érzelmekben és energiában gazdag ünnepi műsor lezárásaként.

Az est során több köszöntő is elhangzik Pataky Attila pályatársaitól, köztük zenekari tagoktól, Gömöry Zsolttól, Alapi Istvántól, Kicska Lászlótól és Benkó Ákostól. A február 7-i ünnepi gála csúcspontjaként Pataky Attila átveszi az Életműdíjat, az aranyszínű Petőfi-szobrot.

A Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal a közmédia Pataky Attila több mint öt évtizedes, értékteremtő munkásságát ismeri el. Az EDDA Művek dalai a szabadság, az összetartozás és az őszinteség üzenetét hordozzák, koncertjeik máig közösségi élményt jelentenek a Kárpát-medence számos pontján.

Petőfi Zenei Díj 2026 Életmű Gála – 10. életműdíj – február 7-én 19:40-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma