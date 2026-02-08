Békéscsabán ünnepelték a Szlovák Kultúra Házának 30 éves fennállását

Szombaton ünnepélyesen átadták a felújított Szlovák Kulturális Ház megújult tereit Békéscsabán, amellyel a helyi szlovák közösség új lendületet kap a kulturális és közösségi élet erősítésére.

A több mint hátrányos állapotból megújult intézmény 30 éves fennállását is ezen a rendezvényen ünnepelték. Az átadáson részt vett Soltész Miklós, a magyar kormány államtitkára, aki a vallásokért és nemzetiségi kapcsolatokért felelős kabinetet képviselte, valamint Martina Šimkovičová, a szlovák kulturális miniszter.

A felújítás állami támogatással valósult meg:

a magyar fél 25 millió forinttal járult hozzá, míg a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 15 ezer euróval támogatta a beruházást.

A munkálatok során sor került többek között nyílászárók cseréjére, irodák és elektromos hálózat korszerűsítésére.

A megnyitón Püski-Liker Bence, a Békéscsabai Szlovák Szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a ház naponta fesztiválokat, klubfoglalkozásokat, összejöveteleket és közösségi programoknak ad otthont, és fontos céljuk új események szervezésével vonzóbbá tenni a kulturális központot mindazok számára, akik szlovák gyökereiket ápolják.

Martina Šimkovičová kiemelte, hogy a szlovák kormány számára kiemelten fontos a határon túli szlovák közösségek támogatása nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is. Hozzátette: bár az utolsó ilyen látogatásra 30 évvel ezelőtt, éppen a kulturális ház megnyitásakor került sor, a mostani partnerség és együttműködés újabb bizonyítéka annak, hogy folyamatosan dolgoznak a közösségek támogatásán.

A miniszter asszony ugyanakkor rámutatott: a Magyarországon élő szlovák közösség lélekszáma nem növekszik, és a magyar nyelvvel ellentétben a szlovák nyelv iránti érdeklődés csökkenőben van. Ennek orvoslására együttműködési terveket beszéltek meg a szlovák oktatási tárcával is a szlovák nyelvoktatás erősítése érdekében.

Soltész Miklós hangsúlyozta, a megújult békéscsabai Szlovák Kultúra Háza a két nemzet közötti békés együttélés és kulturális hasonlóság szimbóluma. Kiemelte, hogy a nemzetiségek nélkül a magyar nemzet szegényebb lenne, ezért identitásuk, nyelvük és hagyományaik megőrzéséhez folyamatos támogatásra van szükség. Hozzátette: a kormány továbbra is kiemelten segíti a hazai nemzetiségeket és a határon túli magyar közösségeket, hogy megőrizhessék magyarságukat és kulturális értékeiket.

A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra; az együttműködés minden területen jelen van

– mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, hozzátéve, a történelmi múltat jelképező közös jelképek és szimbólumok vezetnek el a Magyarország és Szlovákia közötti történelmi megegyezéshez.

„Magyarországon teljesen természetes”, hogy a két ország nemzeti zászlója egyszerre van jelen, és a két himnusz egymás után hangzik el

– tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyarországi szlovákok – éljenek akár Budapesten, a Pilisben, Nógrádban, a Mátrában, a Zemplénben vagy Békéscsabán – számíthatnak a magyar kormányra.

Az együttműködés minden területen jelen van, az önkormányzatiság és a parlamenti jelenlét szintjén, az oktatási és kulturális intézményekben, valamint az egyházi és a civil szféra területén is.

Kifejtette, Békéscsabán az elmúlt évtizedben több mint 1,5 milliárd forintból megújult három templom (a kis és a nagy evangélikus, valamint a jaminai templom), létrejött a szlovák tájház, és mintegy 400 millió forintból korszerűsítették a szlovák gimnáziumot.

A békéscsabai Szlovák Kultúra Házának létrehozása példaértékű volt három évtizede, az intézmény a mai napig példát szolgáltat a nemzetek közti együttműködésben az egész Kárpát-medencében – hangzott el az ünnepségen.

SZE/Felvidék.ma/TASR/MTI