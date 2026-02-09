Home Kitekintő Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízólevelét
Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízólevelét

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Vatican news/Facebook)
Február 9-én, hétfőn délelőtt XIV. Leó pápa az Apostoli Palota könyvtárszobájában kihallgatáson fogadta Kveck Péter szentszéki magyar nagykövetet, aki átnyújtotta Leó pápának Magyarország kormánya megbízólevelét. Az új magyar szentszéki nagykövet ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral.

A mintegy félórás pápai kihallgatást követően Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet bemutatta a Szentatyának kísérete tagjait, a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársait.

A Szentszék Sajtóirodája hétfőn délelőtt közzétette az új magyar szentszéki nagykövet rövid életrajzát. Kveck Péter 1966-ban Miskolcon született, házas, egy lányuk van. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Képzőművészeti Karán végzett 1985–1991 között, majd Nemzetközi Közgazdaságtan és Pénzügy Szakon mesterdiplomát szerzett 1992–1994 között. Összehasonlító nyelvészetből doktorált, és a bécsi Diplomáciai Akadémián tanult. Szolgálata során a következő pozíciókat töltötte be:

Tanársegéd a Kossuth Lajos Tudományegyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén 1990 és 1992 között. Referencia munkatárs a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Afrika Főosztályán 1998 és 2000 között. Diplomataként dolgozott 2000 és 2004 között a Kínai Népköztársaságba akkreditált magyar nagykövetségen.

A Külügyminisztérium referencia munkatársa az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikai Főosztályon 2004 és 2005 között.

2005-től 2008-ig ugyancsak a Külügyminisztériumban Afrika és Közel-Kelet igazgatóhelyettese. 2008 és 2020 között 12 éven át Magyarország nagykövete Egyiptomban, egyúttal akkreditálva Szudán, Dél-Szudán, Eritrea és Csád országaihoz (2008–2020). 2020 és 2023 között főigazgató a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika osztályán. 2023-tól 2025-ig nagykövet Argentínában, egyúttal akkreditálva Paraguay és Uruguay országaihoz.

Kveck Péter szentszéki magyar nagyköveti kinevezése a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírásával 2026. január 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

Vatican news/Facebook/Felvidék.ma 

