Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízólevelét

A mintegy félórás pápai kihallgatást követően Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet bemutatta a Szentatyának kísérete tagjait, a Szentszéki Magyar Nagykövetség munkatársait.

A Szentszék Sajtóirodája hétfőn délelőtt közzétette az új magyar szentszéki nagykövet rövid életrajzát. Kveck Péter 1966-ban Miskolcon született, házas, egy lányuk van. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Képzőművészeti Karán végzett 1985–1991 között, majd Nemzetközi Közgazdaságtan és Pénzügy Szakon mesterdiplomát szerzett 1992–1994 között. Összehasonlító nyelvészetből doktorált, és a bécsi Diplomáciai Akadémián tanult. Szolgálata során a következő pozíciókat töltötte be:

Tanársegéd a Kossuth Lajos Tudományegyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén 1990 és 1992 között. Referencia munkatárs a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Afrika Főosztályán 1998 és 2000 között. Diplomataként dolgozott 2000 és 2004 között a Kínai Népköztársaságba akkreditált magyar nagykövetségen.

A Külügyminisztérium referencia munkatársa az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikai Főosztályon 2004 és 2005 között.

2005-től 2008-ig ugyancsak a Külügyminisztériumban Afrika és Közel-Kelet igazgatóhelyettese. 2008 és 2020 között 12 éven át Magyarország nagykövete Egyiptomban, egyúttal akkreditálva Szudán, Dél-Szudán, Eritrea és Csád országaihoz (2008–2020). 2020 és 2023 között főigazgató a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika osztályán. 2023-tól 2025-ig nagykövet Argentínában, egyúttal akkreditálva Paraguay és Uruguay országaihoz.

Kveck Péter szentszéki magyar nagyköveti kinevezése a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírásával 2026. január 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

Vatican news/Facebook/Felvidék.ma