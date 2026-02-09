Nacsa Lőrinc: a magyar jelenlét tartós maradjon a Kárpát-medencében!

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára „A hűség szabadsága” című konferencián, a Parlament Felsőházi termében tartott előadásában világos üzenetet fogalmazott meg, mely szerint a házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja.

Rámutatott, hogy a családi élet felelősséget, áldozatot és kitartást kíván. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy a legerősebb megtartó erők, a szeretet és a biztonság, valamint a közösen megélt tapasztalatok forrása is a család.

Kiemelte, hogy

a család a legkisebb, de legmeghatározóbb közösség, ahol az összetartozás, a felelősség és a szolidaritás természetes módon épül fel, és ahol a legfontosabb értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek. A család egyszerre hordozza a múlt örökségét és a jövő zálogát.

Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet fennmaradása elképzelhetetlen erős családok nélkül. Erős közösségek csak stabil családi háttérre épülhetnek, ez ad valódi tartást a nemzetnek hosszú távon is.

Az elmúlt évek kormányzati munkájáról szólva elmondta: a cél egy kiszámítható, családbarát környezet megteremtése volt, amely támogatja – nem irányítja – a családok életét, és biztonságos feltételeket teremt a gyermekvállaláshoz és a neveléshez.

A nemzetpolitika kapcsán kiemelte, hogy a határon túli magyar közösségeket segítő programok középpontjában szintén a család áll.

Az anyanyelvi oktatás erősítése, a közösségek megerősítése és a fiatalok lehetőségeinek bővítése mind azt szolgálja, hogy a magyar családok szülőföldjükön boldoguljanak, és a magyar jelenlét tartósan megmaradjon a Kárpát-medencében.

A konferencia leginkább ünnepi és felemelő része a jubiláló házaspárok köszöntése az 5, 10,15, 20, 25 vagy akár 45 éves házassági évforduló alkalmából. Ennek kapcsán Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke oklevél átadásával köszöntette Nacsa Lőrincet és feleségét, Nacsáné Corradi Sárát 15. házassági évfordulójuk alkalmából.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár zárszavában kifejezte köszönetét a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a meghívásért és a közösségépítő rendezvény évről évre történő megszervezéséért.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma