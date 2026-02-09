Nagyszombat megye és az Európai Bizottság erősíti az együttműködését

Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke a napokban fogadta Peter Stant, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének új vezetőjét. A szakmai találkozó az Európai Bizottság és Nagyszombat megye együttműködésének erősítését szolgálta.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: a beszélgetés fő témája a szlovákiai európai uniós tagság előnyeinek a régió lakossága felé történő kommunikációja megerősítésében való együttműködés volt.

A megye többek között aktívan kíván együttműködni a képviselettel középiskolás diákoknak szóló rendezvények, például a Fiatal Európai Verseny szervezésében.

„Szlovákia európai uniós tagságának köszönhetően Nagyszombat megyében mi is hozzáférünk a regionális különbségek kiegyenlítését és a versenyképesség erősítését szolgáló fontos eszközökhöz. Az uniós és a gazdaságélénkítési terv forrásai jelentős mértékben hozzájárulnak az infrastruktúra korszerűsítéséhez és az életminőség javításához. Ezért örülök, hogy hamarosan olyan fontos híreket tehetünk közzé, amelyek közelebb hozzák a lakosságot az Európai Unió által kínált lehetőségekhez” – mondta Jozef Viskupič, aki egyben a Régiók Európai Bizottságának tagja is.

„Az Európai Bizottság a helyi önkormányzatokat rendkívül fontos partnernek tekinti nemcsak a konkrét projektek esetében, hanem az Európai Unióról és az abban való tagság fontosságáról szóló kommunikációban is. Hiszem, hogy közös erőfeszítésekkel még elérhetőbbé tesszük Szlovákia uniós tagságának kézzelfogható előnyeit Nagyszombat megye lakossága számára – mondta Peter Stano, az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének vezetője.

