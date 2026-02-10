Elérhetővé tették az István a király több mint tízezer oldalnyi forrásanyagát

A Magyar Állami Operaház és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) új szakmai együttműködésének eredményeként kedden bemutatták az Erkel Ferenc operájához kapcsolódó, több mint 10 ezer oldalnyi forrásanyag online publikációját.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az intézmények keddi budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte:

az utódok feladata az emlékek ápolása, gondozása, olyan eszközökkel, amelyek a mai kor számára is fontosak.

Hangsúlyozta: a két kultúrstratégiai intézmény beteljesítheti azt a célját, hogy az olyan kevésbé ismert dokumentumokat is megtalálja, feldolgozza és újra kutathatóvá, használhatóvá tegye, mint amilyen az István király kézirata.

Az opera forrásanyagának digitális változata az OSZK Copia elnevezésű tartalomszolgáltatási felületén szabadon hozzáférhető. A digitalizált anyagban megtalálható a mű autográf partitúrája, a Nemzeti Színház és később az Operaház játszópéldányai, az operához kapcsolódó különálló betétszámok, valamint az ősbemutató dokumentumai is.

Az eseményen az intézmények vezetői beszámoltak digitalizálási együttműködésük első eredménye mellett a mű közelgő operaházi felvételéről is.

MTI