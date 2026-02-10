Home Régió További szolgálatra kész a Sasko-féle orgona Felsőszeliben
Régió

További szolgálatra kész a Sasko-féle orgona Felsőszeliben

Mészáros Magdolna
A felújított orgona

Ismét bővült a Felvidéken található Sasko-orgonák száma olyan szemszögből, hogy a 185 éves darab nagyon rászorult a javításra. Az elkötelezett hívek és segítőik az utolsó pillanatban mertek álmodni egy merészet és nagyot, hogy felújíttatják a hangszert.

Ez a lépés két okból is dicséretes: egyrészt működőképessé tenni egy régi orgonát, hogy szolgálhassa a híveket, másrészt megmenteni az enyészettől egy olyan művet, egy olyan értéket, mely a mester kezemunkáját dicsérte több mint másfél évszázadon keresztül.

A Szent Lőrinc Egyesület tagjai az orgonakészítő mesterrel

A terv már bő négy éve fogalmazódott meg a hívek lelkében, ám a kilátások nem voltak túl biztatóak. Azonban, ha egy célt kitűzünk magunk elé, akkor azt türelemmel, kitartással el is lehet érni. Felsőszeliben először polgári társulást alapítottak Szent Lőrinc Egyesület néven. Keresték a lehetőségeket, pályázatokat, melyek ekkora beruházásokra alkalmasak lennének. Természetesen a helyi közösség segítségét is kérték. S aki kér, az kap is.

Jótékonysági koncerteket szerveztek, gyűjtések voltak folyamatosan, az adók 2%-át is sokan felajánlották, a Csemadok színjátszói is támogatták fellépési díjukkal. Mindemellett a Felsőszeli Községi Önkormányzat Dobosy Pál polgármesterrel az élen hathatós segítséget nyújtott a felújítási munkálatokhoz anyagilag és műszakilag is. Nem utolsósorban a CEF sikeres pályázata is hozzájárult a felújítás megvalósításához. Elmondható, hogy a jóakaratú emberek a cél érdekében összefogtak és ki-ki lehetősége szerint támogatta ezt a nagy projektet.

A jelenlevők

A Budaörsi Paulus Orgonaépítő Műhelyből a javítási munkálatok után az orgonát visszahozták, s újra felépítették a Szent Lőrinc Katolikus Plébániatemplomban. Az ünnepélyes átadáson jelen volt az ezüst koszorús mester, Paulus Frigyes, aki vetített képes bemutatójával részletesen elmondta a munkálatok sorát.

A templom megtelt érdeklődő hívekkel, hiszen többségünk az orgonát csak messziről látta eddig. A képek viszont beszédesen ábrázolták az egyes részeket, a szélládát, a sípokat, a mechanikát a javítás előtt és után. A sok szakkifejezés szinte ámulatba ejtett, a mester hangsúlyozta, hogy minden alkatrészt kitakarítottak, a regiszterhúzók esetében is mm-es pontossággal kell beállítani, hogy ne hamisan szóljon. A billentyűzetről megemlítette, hogy a tisztítás hatékony volt, azonban jó lenne visszaállítani az eredeti csont billentyűzetet az egész hangokra, s a feketékre az ébenfa billentyűket. Az orgona részeit a bogarak több helyen károsították, ezeket pótolni kellett tölgy- és fenyőfával. A mester háláját fejezte ki az egyesület tagjainak, többek között Renczes Zoltánnak, aki a munkálatok során minden felmerülő problámát kezelni tudott.

Paulus Frigyes orgonaépítő mester

A bemutatón megismerte a közönség a szétszedett hangszert, majd láthatta és hallhatta felújított állapotban. Nagy István gútai orgonaművész játéka elbűvölte a hallgatóságot.
Az ünnepségen köszönetét fejezte ki az adakozóknak Horváth Ferenc, a Szent Lőrinc Egyesület elnöke, megemlítette a püspökségi felügyeletet, akik közül Peter Macejka kiemelte, hogy pozitív élményekkel gazdagodott a felújítások során, s arra a legbüszkébb, hogy a felsőszeliek megérezték, elődeink hagyatékát, ezt az értékes hangszert nem szabad az enyészetnek átengedni. Mindezen érték megmentéséért köszönet és hála!

Horváth Judit a lebonyolítási beszámolójában méltatta az összefogás jelentőségét, s az eredmény, a hang és a köntös megújulása mindannyiunk örömére megtörtént. Felhívta a figyelmet a fémsípokra, melyeket szeretnének kicserélni eredeti ónozott sípokra. Ugyanis azokat a háború alatt elvitték a katonák. Tehát 30 darab sípot kellene még kicserélni. E célból ismét számítanak az emberek adakozó kedvére.

Horváth Judit projektmenedzser

A felújított orgona műszaki átadása nagy esemény a falu életében. Elmondta, hogy megőriztük és megóvtuk elődeink hagyományait. Mindez az összefogás eredménye Isten dicsőségére és a közösség tiszteletére!

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult az öregiskolában. A kellemes hangulatban elköltött uzsonna és a közös élmények megerősítik az ember lelkét, hogy a közösségért tenni nemcsak szolgálat, de maradandó érték is.

Mészáros Magdolna/Felvidék.ma

