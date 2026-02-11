50. Felvidéki Magyar Matematikaverseny – Oláh György Emlékverseny a Selye János Gimnáziumban

Február 8-án és 9-én került megrendezésre a Selye János Gimnáziumban az 50. Felvidéki Magyar Matematikaverseny – Oláh György Emlékverseny. A rendezvényre 14 iskola képviseletében 78 diák és 24 pedagógus jelentkezett, ami bizonyíték arra is, hogy a tudásvágy és a közösségi szellem megfelelő erőt képvisel a felvidéki magyar középiskolák diákjai sorában.

Mivel a matematika nyelve univerzális, így a mi számunkra van egy különleges többletjelentése is: a megmaradásunk záloga.

Ez a verseny az elmúlt immáron öt évtizedben nemcsak a képletekről és egyenletekről szólt, hanem arról az összefogásról is, amely összeköti a felvidéki középiskolákat.

Ez a jubileumi verseny a Bethlen Gábor Alap, Komárom városa és a Selye János Egyetem hathatós anyagi támogatásával valósult meg. A szervező Selye János Gimnázium részéről Andruskó Imre igazgató, Bukor Emőke munkaközösségi vezető, valamint Édes Erzsébet és Fonód Tibor igazgatóhelyettesek vállalták az előkészítő munkálatokat, melyek már tavaly októberben elkezdődtek.

A megmérettetésre a kötelező tananyagon túlmenő, fontos matematikai gondolatokat és a későbbiekben is nagyon jól hasznosítható ismereteket tartalmazó feladatokat készítettek elő a feladatkitűző bizottság tagjai: Miko István, Liszkay Béla és Gyürki István.

A verseny megnyitóján a komáromi Tiszti pavilon dísztermében a résztvevőket köszöntötte Komárom polgármestere, Keszegh Béla, a Selye János Egyetem rektora, Tóth János, valamint a gimnázium nyugalmazott matematikatanára, Kalácska József is. A meghívást elfogadta Oláh György özvegye, Oláh Mária, valamint a gimnázium egykori igazgatójának és matematikatanárának, Keszegh Istvánnak az özvegye, Keszegh Margit is. Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Tóth László a gimnázium nagytermében, a verseny előtti percekben buzdította sikerre a tanulókat.

A verseny után a részt vevő pedagógusok és egyetemi hallgatók már a délután folyamán kiértékelték a tanulók megoldásait, és az összegyűjtött pontok alapján kialakult a sorrend is mind a négy kategóriában. A versenyen a következő tanulók érték el a legmagasabb pontszámokat:

I. évfolyam

1. díj Kaszonyi Kristóf, Gimnázium, Királyhelmec

2.díj Klička Marcell, Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Somorja

3. díj Presinszký Ádám, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely; Kósa Dóra, Selye János Gimnázium, Komárom; Szabó Zsombor, Selye János Gimnázium, Komárom

Dicséret: Varga Dominik, Selye János Gimnázium, Komárom; Tóth Márton, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely; Sipos Jázmin, Selye János Gimnázium, Komárom; Kemény Csaba, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta; Vígh Attila, Selye János Gimnázium, Komárom; Kanyicska Máté, Selye János Gimnázium, Komárom; Vištan Adam, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa.

II. évfolyam

1. díj Bara Boglárka, Selye János Gimnázium, Komárom; Szighardt Anna, Selye János Gimnázium, Komárom

2. díj Saleh Alex Kirolus, Selye János Gimnázium, Komárom

3. díj Nagypál Katalin Krisztina, Gimnázium és Szakközépiskola, Fülek

Dicséret: Urban Ábel, Selye János Gimnázium, Komárom; Nemes Máté, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Pozsony; Matusek Dorina, Selye János Gimnázium, Komárom; Nógel Attila, Selye János Gimnázium, Komárom; Hecht Péter, Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Somorja; Demeterová Dominika, Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa; Baráth Bence, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Pozsony; Szókovács Viktor, Gimnázium és Szakközépiskola, Fülek

III. évfolyam

1. díj Szabó András, Selye János Gimnázium, Komárom

2. díj Máté Kristóf, Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat; Farkas Anna, Gimnázium és Szakközépiskola, Fülek

3. díj Fitos Réka, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely

Dicséret: Lengyel Ádám, Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Somorja; Simlovič Olivér, Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Somorja; Szenczi Máté, Selye János Gimnázium, Komárom; Lengyel Balázs, Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Somorja; Kiss Gergely, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely; Rasztgyörgy Jázmin, Selye János Gimnázium, Komárom; Rajová Tamara, Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia, Érsekújvár; Kubica Ádám, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta; Palugyai Bence, Selye János Gimnázium, Komárom

IV. évfolyam

1. díj Ďurčovič Adam, Selye János Gimnázium, Komárom

2. díj Koháry Levente, Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium, Ipolyság

3. díj Tapolcsányi Zalán, Selye János Gimnázium, Komárom

Dicséret: Kvasnicová Tamara, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony;

Természetesen nemcsak a győztesek és a díjazottak, hanem az összes résztvevő megérdemli az elismerést, hiszen a tanulók részeseivé válhattak egy láthatatlan, de annál erősebb hálózatnak, amely évtizedek óta tartja a frontot a tudomány és a nemzeti kultúra metszéspontján.

Az ifjú matematikusoknak sok sikert kívánunk a továbbiakban is, reméljük, hogy a verseny következő fél évszázadát hasonló sikerek jellemzik majd.

