Az ellenzék szerint a koalíció akadályozta meg, hogy téma legyen a parlamentben a korrupció

A kormánypártok megakadályozták, hogy a parlament megvitathassa a korrupciós ügyek hatósági kivizsgálásának helyzetét – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS elnöke, miután szerdán nem sikerült megnyitni az erről szóló rendkívüli parlamenti ülést, melyet pártja indítványozott.

„Megijedtek, hogy mi minden hangozna el egy ilyen ülésen, részben a legfőbb ügyész jelentése alapján, hogy mennyire átjárja az országot a korrupció” – mondta újságíróknak.

Mária Kolíková (SaS) szerint a kormánypártok nem akarják, hogy a törvények mindenkire vonatkozzanak, nem akarják megvédeni az embereket a korrupciótól, nem akarják, hogy téma legyen mindaz, amiről Maroš Žilinka legfőbb ügyész beszélt.

Hozzátette,

Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszternek helyre kell hoznia azt a „kísérletezgetést”, amit a Btk. módosításai során műveltek. Rámutatott, hogy a módosítás miatt büntetőeljárásokat szüntettek meg, nemcsak korrupciós, hanem adócsalási ügyekben is.

Michal Šimečka, a PS elnöke szerint is félnek a kormánypártok attól, ami elhangzana az ülésen. „Megakadályozták, hogy beszélni lehessen a törvényhozásban azokról az óriási problémákról, amiket a korrupció okoz az országnak” – szögezte le.

Zuzana Števulová (PS) kijelentette, a kormánypártok elszabotálják a jelenleg zajló rendes ülésszakot is, és nem a lakosság valós problémáival foglalkoznak. „Álproblémákat vesznek elő, mint például a házszabály és Šimečka anyja” – jelentette ki.

A rendkívüli ülést az SaS indítványozta, határozatot akart elfogadtatni a korrupció elleni büntetőeljárások helyzetéről, valamint Maroš Žilinka legfőbb ügyész súlyos megállapításairól.

TASR/Felvidék.ma