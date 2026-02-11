Home Itt és Most Az ellenzék szerint a koalíció akadályozta meg, hogy téma legyen a parlamentben a korrupció
Itt és Most

Az ellenzék szerint a koalíció akadályozta meg, hogy téma legyen a parlamentben a korrupció

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Fotó: TASR

A kormánypártok megakadályozták, hogy a parlament megvitathassa a korrupciós ügyek hatósági kivizsgálásának helyzetét – jelentette ki Branislav Gröhling, az SaS elnöke, miután szerdán nem sikerült megnyitni az erről szóló rendkívüli parlamenti ülést, melyet pártja indítványozott.

„Megijedtek, hogy mi minden hangozna el egy ilyen ülésen, részben a legfőbb ügyész jelentése alapján, hogy mennyire átjárja az országot a korrupció” – mondta újságíróknak.

Mária Kolíková (SaS) szerint a kormánypártok nem akarják, hogy a törvények mindenkire vonatkozzanak, nem akarják megvédeni az embereket a korrupciótól, nem akarják, hogy téma legyen mindaz, amiről Maroš Žilinka legfőbb ügyész beszélt.

Hozzátette,

Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszternek helyre kell hoznia azt a „kísérletezgetést”, amit a Btk. módosításai során műveltek. Rámutatott, hogy a módosítás miatt büntetőeljárásokat szüntettek meg, nemcsak korrupciós, hanem adócsalási ügyekben is.

Michal Šimečka, a PS elnöke szerint is félnek a kormánypártok attól, ami elhangzana az ülésen. „Megakadályozták, hogy beszélni lehessen a törvényhozásban azokról az óriási problémákról, amiket a korrupció okoz az országnak” – szögezte le.

Zuzana Števulová (PS) kijelentette, a kormánypártok elszabotálják a jelenleg zajló rendes ülésszakot is, és nem a lakosság valós problémáival foglalkoznak. „Álproblémákat vesznek elő, mint például a házszabály és Šimečka anyja” – jelentette ki.

A rendkívüli ülést az SaS indítványozta, határozatot akart elfogadtatni a korrupció elleni büntetőeljárások helyzetéről, valamint Maroš Žilinka legfőbb ügyész súlyos megállapításairól.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem sikerült megnyitni a korrupcióról szóló rendkívüli parlamenti...

Szlovákia további két helyet rontott a korrupciós listán

A szlovák–orosz viszony gyakorlati kérdéseiről tanácskozott Fico az...

A textilhulladék települések általi kötelező begyűjtésének tapasztalatai a...

A belügyminiszter szerint most nem időszerű a legfőbb...

Marian K. pénteken tanúskodik a bíróság előtt

Raši azonnali parlamenti szavazást ígér a „adósságfék” ügyében

Kedden indul a szlovák parlament ülésszakának harmadik hete

Fico jövő héten Pozsonyban fogadja az osztrák kancellárt

Elhunyt Csicsay Alajos, a legendás pedagógus, iskolaigazgató, közéleti...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma