Nem sikerült megnyitni a korrupcióról szóló rendkívüli parlamenti ülést

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Nem sikerült megnyitni szerdán a korrupció büntetőjogi üldözésének állapotáról szóló rendkívüli ülést, a parlament nem hagyta jóvá ezt a programpontot.

A rendkívüli ülést az SaS indítványozta, határozatot akart elfogadtatni a korrupció elleni büntetőeljárások helyzetéről, valamint Maroš Žilinka legfőbb ügyész súlyos megállapításairól.

Követelte, hogy Žilinka a rendkívüli ülésen számoljon be a parlamentnek a korrupció elleni harc alakulásáról.

Azután döntött így az ellenzék, hogy a parlament ismét elhalasztotta a legfőbb ügyész 2024-es éves jelentésének megvitatását. A jelentést múlt pénteken (február 6.) kellett volna megvitatni, a kormánypárti képviselők javaslatára azonban ezt a programpontot a következő ülésszakra halasztották.

Mária Kolíková (SaS) a rendkívüli ülés kezdeményezésének indoklásakor arra is emlékeztetett, mit mondott Žilinka a napokban a korrupció elleni harc állapotáról.

TASR/Felvidék.ma

