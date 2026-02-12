Home Művelő A hazai művészvilág életéről, jelenéről, jövőjéről egy fiatal tehetség, Balla Rita kapcsán
Művelő

A hazai művészvilág életéről, jelenéről, jövőjéről egy fiatal tehetség, Balla Rita kapcsán

Dániel Erzsébet
Balla Rita kiállítás megnyitása közben

A párkányi születésű Balla Ritával nyolc évvel ezelőtt hozott össze sors, egy általa szervezett párkányi  kiállításon, melyen hazai viszonylatban első alkalommal mutatkozott be, mint művészeti konzultáns.

A Balla Ritával készült akkori riportból megtudhattuk, hogy Budapesten elvégezte a Metropolitan Egyetem dizájn és művészetelemző szakát. Már az egyetemi évei alatt az ART 9 galériában kortárs művészetekkel foglalkozott.  Aztán e kezdés után Londonban elindult a művészek sikereket és kudarcokat rejtő útján. Alig múlt húszéves, amikor Dániában, Rómában, majd Londonban kötött ki, ahol kitűnő angol nyelvtudásával ismereteit gyarapította, a tanulás mellett alkalmi (kirakatrendezői) munkával.

Nyolc-tíz év telt el azóta és Balla Ritáról egyre többet olvashatunk a hazai médiában, sőt, olykor maga is tollat ragad, tudósít egy-egy kiállításról, művésztársairól. A 2017-ben BALART Gallery néven létrehozott vállalkozással határozott terve volt, hogy hazai művészeket menedzseljen itthon és európai kiállításokon.

Szakmai elismeréseit, ösztöndíjait Magyarországon, Olaszországban, Bulgáriában, Törökországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban szerezte. Európai tapasztalatokkal a birtokában, tudást szerző útjai után végleg hazaköltözött.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak kiállítása 2025-ben

2018-tól tagja a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének (MAMSZE). 2021-ben a Komáromi Limes Galéria vezetője lett. Ezt a tisztséget felvállalva célja volt többek között, hogy erős szakmai alapokra építve magyarországi és nemzetközi kapcsolatokat építsen ki.
Ma már ismert, elismert művészeti menedzsere a hazai fiatal, kortárs művészeknek, a MAMSZE tagjainak. Nemcsak kitűnő szervezőkészsége, de szakmai művészeti elemzései is elismertséget biztosítanak számára.

Sipos Endre festőművész és művészetfilozófus így jellemzi az ifjú tehetséget: „Balla Rita azok közé tartozik, akik nagyfokú érdeklődést mutatnak a vizuális kultúra, és ezen belül a képzőművészet új kifejezési lehetőségei iránt. Az elméleti és gyakorlati kérdések iránti való nyitottsága, valamint szorgalmas önfejlesztő munkája által nemcsak elsajátította, hanem sikeresen alkalmazza azt a korszerű műelemző módszert, mely által a műtárgyak belső lelki és szellemi létrétegei feltárhatók. Ízlése, modern vizuális szemlélete jó szervezőkészséggel társul. Hazai és külföldi tanulmányai és munkái biztos alapot nyújtanak a következő feladatkörök sikeres ellátásához.”

Látogatók a Limes Galériában

Életének egy jelentős eseménye volt, és tehetségét, érdeklődését bizonyítja egy számára nagyon megtisztelő kitüntetés. 2025-ben egy kutatási terve elnyerte a Deák Dénes ösztöndíj különdíját.
Az ösztöndíj Székesfehérvár Önkormányzata polgármesteri keretéből került támogatásra.
A támogatás segítségével valósulhat meg a „Dolgozói élettörténetek 1955–1989 között” című kutatómunkája, amely a Videoton gyár munkásainak életét és a város ipari múltját tárja fel.

A jelenről és a jövőről érdeklődve Rita elmondta: rövidesen lejár a mandátuma a Limes Galéria vezetői tisztségében, melyre a következő négy évre is jelölteti magát. Továbbra is a legfőbb területének tartja a hazai kortárs művészeti világ működését, fejlődését, európai szintű megismertetését.

A 2026-os évre szóló tervei között szerepel egy közös projekt a Szövetség a Közös Célokért civil szervezeteket tömörítő országos szervezettel (melynek a MAMSZE is tagja) hazai elismert művészek életpályájának, munkásságának dokumentálása, s bemutatása a nagyközönségnek. Sokoldalú munkásságáról bizonyára sokat hallunk még.

A fotókat Krűger Viktor és Derzsi Áron készítette .

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma

