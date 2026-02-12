Home Itt és Most A szlovákiai munkavállalók 37%-a tart attól, hogy elveszíti az állását
A szlovákiai munkavállalók 37%-a tart attól, hogy elveszíti az állását

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

A munkavállalók 37%-a tart attól, hogy elbocsátják, illetve úgy érzi, veszélyben van a munkahelye. 2024-hez képest ez jelentős ugrás, akkor a munkavállalók szűk negyede féltette a munkahelyét – derül ki a Focus felméréséből, melyet a Profesia.sk oldal megrendelésére készített tavaly novemberben.

A dolgozók 20%-a tart attól, hogy hamarosan elveszíti a munkahelyét, bár ezt szerintük semmi sem indokolja. Éppen ebben a csoportban tapasztalható a legnagyobb növekedés, a duplájára nőtt az aggódók száma.

A férfiak inkább tartanak a munkahelyük elveszítésétől, 41%-uk válaszolta ezt, a nőknek csak a 33%-a.

Eperjes megyében a legnagyobb a bizonytalanság, ahol a munkavállalók fele aggódik a munkája miatt, a legkevesebben pedig Nyitra és Pozsony megyében. Minél rosszabb a család anyagi helyzete, annál nagyobb a félelem: a havi 1000 euróból gazdálkodó családokban a munkavállalók több mint fele aggódik, havi 2600 eurós bevétel felett kevesebb, mint a harmaduk.

A felmérés a munkaerőpiac aktuális helyzetének megítélését is vizsgálta a munkahelyváltás szempontjából. Ezt csupán a válaszadók negyede tartja kedvezőnek, ami a világjárvány óta a legalacsonyabb arány. 2018–2019-ben ez a mutató 40% körül volt, tavaly 33% körül.

TASR/Felvidék.ma

