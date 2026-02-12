Beneš-biznisz: maffiaszerű hálózatról beszél a Szlovák Földalap volt igazgatója

Maffiaszerű hálózatról és szervezett földlopásról beszél egy volt állami vezető a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó ügyekben. Ján Marosz állításait most Gubík László is megerősítette, aki szerint a kormány el akarja terelni a figyelmet a visszaélésekről.

A Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó földügyek körüli visszaélésekre hívta fel a figyelmet Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke. Közösségi oldalán közzétett videójában azt mondja, szerinte a kormánykoalíció a lex Beneš módosításával próbálja elterelni a közvélemény figyelmét a „központilag szervezett földlopásról”.

Bejegyzésében arra is rámutatott, hogy álláspontjukat megerősítik Ján Marosz, a Szlovák Földalap volt igazgatójának korábbi nyilatkozatai. Marosz több alkalommal is beszélt arról, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozó földelkobzások mögött átláthatatlan érdekcsoportok és „maffiaszerű hálózatok” működhetnek.

„Maffiaszerű hálózat” a háttérben

Marosz a Napunknak adott interjújában azt állította: a földalap működésében olyan kapcsolati rendszer alakult ki, amely egyes ügyeket tudatosan előnyben részesít, miközben más tulajdonosokat jogszerűtlenül fosztanak meg földjeiktől. Szerinte az eljárások sok esetben nem szakmai alapon, hanem politikai és gazdasági érdekek mentén zajlanak.

A volt igazgató korábban az Aktuality.sk-nak nyilatkozva is bírálta a gyakorlatot. Akkor arról beszélt, hogy a Beneš-dekrétumok automatikus alkalmazása jogilag és erkölcsileg is problematikus, és elutasította a kollektív bűnösség elvét. Úgy vélte: az ügyeket egyedileg, a tényleges tulajdonviszonyok alapján kellene rendezni.

Jogorvoslatot és nyilvánosságot ígérnek

Gubík mostani bejegyzésében Marosz állításaira hivatkozva azt írta, a Magyar Szövetség az ombudsmanhoz és a főügyészhez fordul az ügyben. Emellett nyilvánosságra hozzák azoknak az elkobzott ingatlanoknak a listáját, amelyekről szerintük bizonyítható, hogy jogsértő módon kerültek állami kézbe.

A pártelnök hangsúlyozta: céljuk a „földmaffia” megállítása, a jogbizonytalanság felszámolása, valamint az, hogy ne érvényesüljön tovább a kollektív bűnösség elve.

Összecsengő állítások

Gubík megszólalása így szorosan illeszkedik Marosz korábbi nyilatkozataihoz. Míg a Szlovák Földalap korábbi igazgatója belülről tapasztalt rendszerszintű problémákról és érdekcsoportokról beszélt, addig a Magyar Szövetség vezetője ezekre hivatkozva politikai és jogi lépéseket sürget.

Mindkét fél szerint a Beneš-dekrétumokra épülő jelenlegi gyakorlat nemcsak jogi problémákat vet fel, hanem társadalmi feszültségeket is fenntart, különösen a kisebbségi közösségek körében, ezért átláthatóbb és igazságosabb rendezést tartanak szükségesnek.

SZE/Felvidék.ma