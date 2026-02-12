Home Régió Egy év alatt több száz páciensnek segített a nagyszombati pszichoszociális központ
Régió

Egy év alatt több száz páciensnek segített a nagyszombati pszichoszociális központ

SZE
Kép forrása: TSSK

Egy éve működik a Nagyszombat Megyei Önkormányzat által létrehozott pszichoszociális központ Nagyszombatban, amely az első tizenkét hónapban több száz ember számára biztosított szakmai segítséget. A megye célja a mentális egészségügyi ellátás megerősítése volt, amely a tapasztalatok szerint indokoltnak bizonyult.

A Študentská utcai központ pszichiátriai szakrendelést, klinikai pszichológiai rendelőt, nappali pszichiátriai ellátást, valamint szociális munkás által nyújtott szolgáltatásokat foglal magában.

Az első évben legalább 567 páciens fordult meg a pszichiátriai rendelőben, 168-an vették igénybe a klinikai pszichológus szolgáltatásait, míg a nappali pszichiátriai ellátó programjába 49 beteg kapcsolódott be.

Lucia Šmidovičová, a megyei hivatal egészségügyi osztályának vezetője hangsúlyozta, a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Mint fogalmazott, a központ létrehozásával bővült az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, és működőképes szakmai támogatási modellt sikerült kialakítani azok számára, akik segítségre szorulnak.

A nappali pszichiátriai ellátó jelenleg új jelentkezőket is fogad. Az ellátási forma különösen ajánlott szorongásos zavarokkal, depresszióval vagy más pszichés problémákkal küzdő betegek számára, akik rendszeres, szakmailag felügyelt terápiára szorulnak, ugyanakkor otthoni környezetükben kívánnak maradni. A programba pszichiáteri ajánlással, illetve közvetlen egyeztetést követően lehet jelentkezni.

A részletes információk a megye egészségügyi honlapján érhetők el.

SZE/Felvidék.ma/TSSK

