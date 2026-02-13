A kormány behúzta a gazdasági kéziféket – figyelmeztet a Magyar Szövetség

A Magyar Szövetség február 13-án, a párt pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatót „A kormány behúzta a gazdasági kéziféket” címmel. A rendezvényen Iván Tamás gazdasági szakpolitikus és Mészáros András gazdasági elemző értékelték a kormány konszolidációs politikájának hatásait a vállalkozói szektorra és a gazdaság egészére.

A párt szerint a Fico-kormány a költségvetési hiány csökkentését elsősorban a vállalkozók megterhelésével próbálja elérni, ezzel azonban éppen a gazdaság legfontosabb motorjait fékezi le. „A konszolidációval gyakorlatilag feláldozzuk a gazdaság fejlődési potenciálját” – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Történelmi visszaesés az egyéni vállalkozóknál

Mészáros András rámutatott: az elmúlt időszak intézkedései már most súlyos következményekkel jártak. 2024 és 2025 utolsó negyedévének összehasonlítása alapján mintegy 22 ezerrel csökkent az egyéni vállalkozók száma, ami közel 6 százalékos visszaesést jelent – ilyen mértékű csökkenésre 2018 óta nem volt példa. Ehhez 2026 januárjában további mintegy 8500-as fogyás társult.

A regionális adatok különösen aggasztóak: a magyarlakta településeken a visszaesés eléri a 6,5 százalékot, míg az ország többi részén 5,3 százalék körül alakul. A déli régiókban, ahol kevés a külföldi beruházás és az összeszerelő üzem, a kis- és középvállalkozások kiemelt szerepet töltenek be, ezért itt a hatások még súlyosabbak.

Növekvő terhek, csökkenő fogyasztás

A szakpolitikusok szerint az egyéni vállalkozók és a kis cégek járulékterhei aránytalanul megemelkedtek, így bevételeik egyre nagyobb része kerül az államhoz. Ez nemcsak a vállalkozások működését nehezíti, hanem a lakossági fogyasztás visszaeséséhez is vezethet.

Kiemelték: a kormány arra számított, hogy a konszolidáció stabil bevételeket hoz majd, ám a vállalkozások tömeges megszűnése miatt ez a várakozás nem teljesülhet. Ha a tendencia folytatódik, újabb megszorító csomagokra lehet szükség.

Konkrét javaslatok a vállalkozások támogatására

A Magyar Szövetség több, rövid távon is megvalósítható intézkedést javasol a vállalkozói környezet javítására:

– a járulékterhek visszacsökkentése legalább a tavalyi szintre, valamint az első éves járulékmentesség visszaállítása,

– az uniós források lehívásának hatékonyabbá tétele, különösen a regionális alapok esetében,

– az adminisztratív terhek csökkentése digitalizációval és mesterséges intelligencia alkalmazásával,

– az áfafizetési kötelezettség alsó határának megemelése,

– átlátható vállalati támogatási rendszer kialakítása, például kamatmentes mikrokölcsönök formájában.

A párt szerint ezek az intézkedések egyszerre segítenék a meglévő vállalkozásokat és ösztönöznék az új vállalkozások indítását.

Növekvő hiány, bizonytalan kilátások

A sajtótájékoztatón elhangzott: az Európai Költségvetési Tanács előrejelzése szerint a költségvetési hiány GDP-arányosan elérheti a 4,6 százalékot, és a következő években tovább nőhet. Az államadósság pedig néhány éven belül megközelítheti a GDP 70 százalékát.

Mindez a Magyar Szövetség szerint azt vetíti előre, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika hosszabb távon fenntarthatatlan, és újabb megszorításokhoz vezethet.

Kritikák az OECD-hez fordulás miatt

A párt bírálta Robert Fico miniszterelnök döntését is, miszerint az OECD segítségét kéri a gazdasági kilábalási stratégia kidolgozásához. Álláspontjuk szerint Szlovákiának megvannak a saját szakmai erőforrásai és elképzelései, nincs szükség külső tanácsadókra.

„Nem démonizálni kell a hazai vállalkozókat, hanem támogatni és fejleszteni őket” – hangsúlyozták. Céljuk, hogy a szlovákiai piacon hosszabb távon a hazai tőke és vállalatok szerepe erősödjön, részben kiváltva a külföldi befektetőket.

A fejlődés helyett fékezés

Összegzésként a Magyar Szövetség képviselői úgy értékeltek, hogy a jelenlegi konszolidációs politika nem a gazdaság megerősítését, hanem annak fékezését szolgálja. A vállalkozások terhelése helyett a növekedést ösztönző, kiszámítható környezetre lenne szükség, amely hosszú távon stabil bevételeket biztosít az állam számára is.

A párt jelezte, javaslataikat készek hivatalos formában is benyújtani a kormánynak, és szakmai párbeszédet sürgetnek a gazdaság jövőjéről.

SZE/Felvidék.ma