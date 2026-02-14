Home Kitekintő „Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal”
Kitekintő

„Egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Orbán Viktor, Facebook)

Egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek köszönhető, hogy Európa nem áll háborúban Oroszországgal – jelentette ki egy közösségi médiás bejegyzésében pénteken Joey Mannarino konzervatív amerikai politikai stratéga és hírmagyarázó.

„Ha Orbán megbukik, akkor Ukrajna az Európai Unió tagjává válik, és az európaiak fogják fizetni az ország újjáépítését, ami még nagyobb inflációt és szegénységet hoz majd a fejükre azon kívül, hogy milliókban mérhető pénzük a korrupt ukrán oligarchák zsebébe vándorol” – írta Mannarino az X-en.

„Európa békéje és az egyensúly fenntartása Orbán győzelmén múlik”

– jelentette ki az áprilisi parlamenti választásokra utalva.

„A magyaroknak jól kell választaniuk”

– tette hozzá.

Joey Mannarino annyit ír magáról az X-en, hogy több egyesült államokbeli és európai unióbeli konzervatív mozgalomnak dolgozik.

MTI/Felvidék.ma

