A Beneš-dekrétumok elleni tiltakozásról is olvasható a Bécsi Napló legújabb számában

Mára a Bécsi Napló a nyugati diaszpóra egyetlen magyar folyóirata, amely a világ minden részében élő magyarsághoz eljut. Ezért a Bécsben működő szerkesztőség igyekszik hírt adni a magyarországi történéseken kívül a Kárpát-medence, de a világban szétszórtan élő magyarság életéről, történéseiről is.

A kéthavonta megjelenő folyóirat a politika, a kultúra, az egészségügy, a hitélet, a sport eseményeivel egyaránt foglalkozik, szerzői témáikkal az élet minden területét felölelik. Az idei első számtól kezdve külön oldalt szentelnek az 1987-ben indult Bécsi Magyar Iskola diákjai munkáinak, közlik azok írásait a BN-Ablak című rovatban. A szerkesztőség célja ugyanis az egyre sürgetőbb és elkerülhetetlen fiatalítás, ifjú szerzők bevonása a lap munkájába.

A 2026-os januári-februári szám első oldalán Martos Péter Világrend helyett második Jalta? címmel foglalja össze a világpolitika legújabb eseményeit. A V4 csoport megalakulásának 35. évfordulója alkalmából Quo Vadis V4 csoport? címmel Olszewki Ágnes készített elemzést a V4 országok politikai és gazdasági irányultságáról napjainkban, nemzetközi összefüggéseket is keresve. Közlik Kövér László terjedelmes beszédének szövegét, amely a bécsi magyar nagykövetségen hangzott el újévi köszöntésként. A magyar parlament elnöke kihangsúlyozta a politikai felelősség szükségét a jövő szempontjából. Nagymihály Zoltán Lapjárás és szélárnyék című cikkében ugyancsak a nemzet sorskérdéseit taglalja, felemlítve a Beneš-dekrétumok ügyét, Trianon kérdését, a szlovák-magyar kapcsolat mielőbbi megnyugtató rendezését.

A Kárpát-medencei tudósítók országuk legaktuálisabb témáit járják körül, Szerbiában jelenleg a MOL kőolajipari vállalat terjeszkedése a legfőbb téma, Bulgáriában az euró bevezetése, Romániában a Székelyföld autonómiastatútuma, Felvidéken pedig a Beneš-dekrétumok elleni hatalmas tüntetés, a Magyar Szövetség tiltakozása, Orosz Örs rendőrségi elővezetése.

Bod Péter Ákos részletes és kritikus elemzést ad a magyar gazdaság állapotáról 2026 elején. Hírt adnak a Komárom – határok nélkül elnevezésű, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemre való jelentkezés felhívásáról, amelyet 2026. május 13-17 között rendeznek meg Komáromban.

Nagy sikerrel zárult a folyóirat által tavaly meghirdetett Itthon vagy otthon elnevezésű irodalmi pályázat, amelyre 34 színvonalas munka érkezett, most nyilvánosságra hozták a zsűri döntését, a díjazottak névsorát. Az egészségügy területéről két anyagot közölnek, ismertetik a világhírű lélekgyógyász, dr. Máté Gábor életútját, és a meddőség kivizsgálásának, illetve kezelésének módját. Radics Éva beszámol a Bécsben élő magyar görögkatolikusok történelmi gyökereiről, liturgiájukról, szertartásaikról és bécsi rendezvényeikről. A török népek írásrendszerének történelméről, a turkológiai konferenciák eredményeiről szól Mérföldkő a művelődéstörténetben című írás Elgün Niftali tollából Lengyel Ferenc fordításában. A nemrég elhunyt Tarr Béla filmrendező életútját ismerteti Martos Péter. Korchma Zsombor Krasznahorkai László friss Nobel-díjas író Sátántangó című nagy formátumú regényéről ír, a cikkbe beleszőve saját tapasztalatait a regény alapgondolataival kapcsolatosan. Másréti Kató Zoltán Kisjézus a szekrényben című novellájában a karácsonyt, az egymás iránti emberi szeretet szükségességét idézi fel. Dávid Ferenc recenziójában Szakály Sándor kritikákat tartalmazó, Könyvekről és szerzőikről címmel megjelent könyvét elemzi, ugyancsak közlik Rosonczy Ildikó Az ítélet Szibéria című könyvének ismertetését és beszámolnak arról a Hágában szervezett rendezvényről, amelyen bemutatták a dr. Tóth Miklós István, a hollandiai magyarok emblematikus személyiségének életútját felölelő kötetet, amely születésének 10. évfordulója alkalmából jelent meg.

A Bécsi Napló legújabb számát Gyalai István nagyváradi születésű, ma Bécsben élő képzőművész színes, érzékletes alkotásaival illusztrálták. A költészetet S.Csoma János és Botos Ferenc versei képviselik. Közlik továbbá mindazok névsorát, akik az utóbbi időben anyagiakkal támogatták a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, illetve a pénzösszeget is, amelyet befizettek.

A felsoroltakon kívül sok egyéb olvasnivalót is találnak a kedves olvasók a Bécsi Napló hasábjain. Jó szórakozást, kellemes időtöltést hozzá!

(BM/Felvidék.ma)