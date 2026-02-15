Csapattársa szerint Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb focistája

Csapattársa, Mohamed Szalah szerint jelenleg a világ egyik legjobb futballistája Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar válogatott játékosa.

Az egyiptomi klasszis ezt szombat este, a Brighton ellen 3-0-ra megnyert FA Kupa-mérkőzést követően nyilatkozta: a találkozón Szoboszlai ugyan ezúttal is jobbhátvédként kapott szerepet, de megszerezte tizedik gólját az idényben.

Szalah megjegyezte,

ahhoz, hogy megnyerjék a sorozatot, nagy szükség van a magyar játékos kiváló teljesítményére, hiszen sokat támaszkodnak rá az idényben.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző is egyetértett Szalah-val, a holland szakember szerint Szoboszlai jelenleg egy a világ néhány elitjátékosa közül.

MTI/Felvidék.ma