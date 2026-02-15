Elsősorban energetikai kérdésekről tárgyalt Pozsonyban az amerikai külügyminiszter

Elsődlegesen az energetika terén megvalósítható amerikai-szlovák együttműködés lehetőségei, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építésének témája került terítékre Marco Rubio vasárnap Pozsonyban tett látogatásán, amelynek során az amerikai külügyminiszter Robert Fico miniszterelnökkel is tárgyalt – jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

A Robert Fico és Marco Rubio találkozója után kettejük által közösen tartott sajtótájékoztatón a miniszterelnök megerősítette, hogy érdekeltek az együttműködésben az amerikai féllel egy új Szlovákiában létesítendő atomerőmű tekintetében, valamint azt is, hogy a tárgyaláson a nukleáris energetika terén történő együttműködésen kívül szó esett a Szlovákiába importált kőolajjal és gázzal kapcsolatos kérdésekről ezek lehetséges alternatíváinak összefüggéseiben.

„Óriási mértékben érdekeltek vagyunk abban, hogy az amerikai partnerrel egy olyan konzorciumot hozzunk létre, amely garantálhatná, hogy Szlovákia 2040-ig egy új 1200 megawatt teljesítményű atomerőmű blokkot építsen. Örülnénk annak, ha már a következő év folyamán sikerülne aláírni az erre vonatkozó konkrét megállapodásokat a Westinghouse társasággal”

– idézte Robert Fico szavait a szlovák hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök elmondása szerint arról is tájékoztatta Marco Rubiót, hogy Szlovákia helyzete a kőolaj- és gázimport tekintetében jelenleg nem éppen „irigylésre méltó.” Kifejtette: az amerikai külügyminiszterrel a helyzet megoldása tekintetében a szóba jöhető alternatív megoldások keresésére is sor került.

„Az az érzésem, hogy az amerikai külügyminiszternek a holnap Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tartandó találkozója is előrelépést hozhat abban a krízishelyzetben, amely létrejött az Európába irányuló kőolajimport tekintetében”

– jelentette ki Robert Fico.

Robert Fico a pozsonyi kormánypalotában tartott találkozó utáni sajtótájékoztatón arról is tájékoztatott, hogy érdekeltek egy az energetikai együttműködés lehetőségeiről – a visegrádi négyek és az amerikai fél részvételével – tartandó közös tárgyalás megvalósítására is.

Robert Fico mwgjegyezte, hogy a találkozó során szó esett arról is, hogy Szlovákia a korábbi (14 vadászgépre szóló) megrendelésein felül további négy F-16-os vadászgép megvásárlását is tervbe vette, valamint felajánlotta segítségét az amerikai félnek az orosz-ukrán béketárgyalások összefüggésében is.

Marco Rubio ezzel összefüggésben kijelentette: örömmel tekintenek a visegrádi négyekkel történő együttműködésre az Ukrajnában zajló háború tekintetében is, amely regionális partnerség soros vezetését júliustól Pozsony veszi át, mivel tekintettel a két ország közelségére „nagyon fontosnak” tartják Szlovákia álláspontját is.

„Az önök partnerei kívánunk lenni. Együtt akarunk működni Európával, együtt akarunk működni a szövetségeseinkkel” – mondta Marco Rubio. Kijelentette: az Amerikai Egyesült Államok nem akarja, hogy Európa a vazallusa legyen, arra számít, hogy minden ország a saját nemzeti érdekei mentén cselekszik majd.

A szlovák miniszterelnök fontosnak értékelte Donald Trumpnak az Ukrajnai háború mihamarabbi lezárását célzó igyekezetét. Mint mondta: amennyiben Szlovákia „bármilyen béketeremtési kezdeményezésben” segítséget tud nyújtani, készen áll erre.

Marco Rubio, akinek személyében negyedik alkalommal látogatott amerikai külügyminiszter Szlovákiába az ország megalakulása óta, a nap folyamán Peter Pellegrini szlovák államfővel is találkozott. A szlovák államfő – a sajtóirodája által kiadott közlemény szerint – a találkozó kapcsán stratégiainak minősítette a két ország partnerségét és konkrét hozadékokat említett a védelmi és energetikai együttműködés terén. Egyidejűleg megerősítette Szlovákia NATO-tagságából adódó vállalásaival kapcsolatos, a hadsereg modernizációjával kapcsolatos terveit.

MTI/Felvidék.ma