Még várják a jelentkezőket az ipolysági népzenei oktatásra

Hiánypótló népzenei oktatás indul Ipolyságon. A Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia és az ipolysági Folk Hont Polgári Társulás közösen szervezi meg az ingyenes képzést. Az első egyeztető találkozóra február 21-én, szombaton a Pongrácz Magyar Közösségi Házban kerül sor.

A foglalkozássorozatra jelentkezők a népzenével ismerkednek meg. Főleg hangszerrel már rendelkező érdeklődőket várnak. A zenében némiképpen járatos személyek mellett a kezdő zenekedvelők jelentkezését is örömmel veszik a szervezők.

„Elsősorban a Felvidék népzenei alapjaival ismerkednek meg a szombatonként megvalósuló képzésen. Élményalapuló oktatás vár a jelentkezőkre”

– jegyezte meg Csáky Máté népzenész, a foglalkozás egyik koordinátora. Hozzátette: egy népzenei közösséget szeretnének létrehozni, amely a későbbiekben akár a Sendergő Gyermek Néptánccsoportot is kísérné.

Február 21-től indul a brácsa- és hegedűoktatás, melynek vezetője Gyulai József lesz. A Talentum Hungaricum egyedüli felvidéki ösztöndíjasa, a fiatal tehetséges művészoktató több népzenei formációban is aktívan tevékenykedik. A foglalkozások során a zenei alapokat sajátítják el a népzenekedvelők.

A képzésre gyerekek, fiatalok, felnőttek egyaránt jelentkezhetnek. Az érdeklődők online módon, a plakáton megtalálható QR-kód beolvasásával jelentkezhetnek.

Mint már említettük, a hiánypótló képzés február 21-én, szombaton 14 órai kezdettel egy egyeztető össztalálkozóval indul. Jelentkezés február 20-ig lehetséges. Ekkor egyeztetik az oktatás pontos időpontjait. Egy foglalkozás várhatóan 3–3,5 órán át tart majd.

Pásztor Péter/Felvidék.ma