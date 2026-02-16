A Kreml egyetért a szlovák kormányfővel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása zsarolás

A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása a zsarolás eszközzé vált Magyarországgal szemben, amiért ellenzi Ukrajna felvételét az Európai Unióba – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Igen, teljesen egyetértünk ezzel. Valóban ez a helyzet, másképp nem lehet értékelni” – mondta Peszkov arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy a Kreml egyetért-e Fico álláspontjával,

miszerint a kőolaj zsarolás tárgyává vált, amiért Magyarország nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásával, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni legutóbbi támadásait e vonal folytatásának tekinti-e?

Fico vasárnap Pozsonyban kijelentette, hogy a kijevi vezetés késlelteti az Ukrajnán keresztül közép-európai országokat orosz kőolajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját. Úgy vélte, „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.

MTI/Felvidék.ma