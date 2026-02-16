Az osztrákok felgöngyölítettek egy bűnszervezetet, melynek vadászterülete Szlovákiára is kiterjedt

Az osztrák nyomozók külföldi kollégáikkal együttműködve felgöngyölítettek egy 4,8 millió eurós kárt okozó hálózatot, melynek tagjai telefonos csalássorozatot követtek el. Hétfői bejelentésük alapján tavaly év eleje óta 23 lengyel, cseh, német, szlovák, szerb és spanyol gyanúsított ügyében nyomoznak, akik közül 17 személyt őrizetbe vettek. Az ügyről a TASR az APA hírügynökség és a Kronen Zeitung napilap értesülései alapján tájékoztatott.

A hosszan tartó nyomozás során Bécsben és a csehországi Brünn városában „telefonközpontokat” derítettek fel szlovák hatóságoktól származó információk alapján. A bűncselekmények helyszínei gyakorlatilag az összes osztrák szövetségi tartományt lefedték, a csalók pedig nemzetközi szinten fejtették ki tevékenységüket, így Szlovákiában, Németországban és Lengyelországban is.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az elkövetők különösen aljas módon éltek vissza az embereknek az állami hatóságokba, például a rendőrségbe, az igazságszolgáltatási rendszerbe, vagy az orvosokba, illetve a pénzügyi intézményekbe vetett bizalmával.

Karner szerint körülbelül négy évvel ezelőtt jelentősen megnőtt a magukat rendőrnek kiadó elkövetők általi telefonos csalások száma. A csalók körmönfont módon pánikhelyzetbe hozzák áldozatukat és sürgős cselekvésre ösztönözve próbálnak tőlük nagy összegeket kicsalni.

Az osztrák rendőrség 2025-ből 90 megvalósult bűncselekményt és 329 sikertelen csalási kísérletet tart nyilván, mely a telefonos csalók számlájára írható. Az esetek tényleges száma azonban minden bizonnyal lényegesen magasabb ennél, mivel az áldozatok gyakran szégyellik bejelenteni, hogy lépre csalták őket, vélik a nyomozó hatóságok.

