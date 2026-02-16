Home Itt és Most Elindult a KiskertÉsz Iskolakert Program – élményalapú kertészkedés általános iskolások számára
Itt és Most

Elindult a KiskertÉsz Iskolakert Program – élményalapú kertészkedés általános iskolások számára

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége első alkalommal hirdeti meg a KiskertÉsz Iskolakert Programot, amelynek szakmai lebonyolítója a Felvidéki Falugazdász Hálózat. A program célja, hogy az általános iskolás korú gyermekek a kertet ne feladatként, hanem élményt, felfedezést és örömöt nyújtó közegként tapasztalják meg. A kezdeményezés a gyakorlati tapasztalatszerzésen keresztül kívánja megszerettetni a kertészkedést, és hosszú távon hozzájárulni a környezettudatos gondolkodás és az önellátás iránti igény kialakulásához.

A program lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek:

  • kedvet kapjanak saját környezetük gondozásához,
  • felnőttként természetes igényként jelenjen meg életükben a kert művelése és annak szerepe az önellátásban,
  • megismerjék az agráriumban rejlő sokszínű lehetőségeket, orientálva őket a mezőgazdaság és az agrárszakképzés irányába,
  • gyakorlati kertészeti ismereteket szerezzenek,
  • közelebb kerüljenek a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az egészséges életmód alapelveihez.

A KiskertÉsz Iskolakert Program kiemelten támogatja iskolakertek létesítését és fontos szerepet szán a közösségépítésnek az iskolákon belül.

A program célja, hogy az iskolakert gondozása hagyománnyá váljon, és a környezeti nevelés természetes gyakorlótereként szolgáljon a jövő generációi számára.

A programba Felvidék teljes területéről bekapcsolódhat bármely magyar tannyelvű alapiskola.

A kiválasztás során

a bírálók törekednek az országos lefedettségre, figyelembe veszik az intézmények motivációját, az iskolakert oktató-nevelő munkába történő széles körű beépítését, valamint azt, hogy minél több gyermek vehessen részt az iskolakerti tevékenységekben.

A program részletei és a csatlakozás feltételei a következő weboldalon érhetők el.

2026. március 9-ig várjuk azon az alapiskolák jelentkezését, melyek csatlakozni szeretnének a programhoz.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Danko azt szeretné, ha minél kevesebb gyorsított eljárás...

Nyugat-Szlovákiában megkezdődött a tavaszi szünet

Elsősorban energetikai kérdésekről tárgyalt Pozsonyban az amerikai külügyminiszter

Bírálja az ellenzék a parlamenti ülés napirendjének megváltoztatását

Gyorsuló ütemben nőtt a gazdaság 2025 utolsó negyedévében

Mégsem ma, hanem márciusban hallgatja ki Marian K.-t...

A kormány behúzta a gazdasági kéziféket – figyelmeztet...

A mentők figyelmeztetnek: a hóban vagy jégen elszenvedett...

Kezdetét vette a Valentin-napi véradás idei kampánya Szlovákiában

A szlovákiai munkavállalók 37%-a tart attól, hogy elveszíti...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma