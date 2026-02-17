Felújítják a vágsellyei Antiochiai Szent Margit Templom orgonáját

A zsolnai orgonaműhely munkatársai már megkezdték a vágsellyei Antiochiai Szent Margit Templom százéves orgonájának teljes felújítását. Maroš Lovič, a templom plébánosa tájékoztatása szerint a munkálatok körülbelül egy évig tartanak majd, és a restaurálás összege eléri a 100 000 eurót.

Marián Muška restaurátor, a zsolnai műhely szakembere elmondta, hogy az orgona szétbontását hétfőn kezdték meg, a munkák alapos odafigyelést igényelnek, hiszen

az orgona 1500 sípból és ezen felül egyéb alkatrészekből áll.

„A sípokat és szelepeket becsomagoljuk és elszállítjuk a zsolnai műhelybe. Később aztán a többi alkatrész is elszállításra kerül. Valamennyi darabot, így a szekrényt, a regisztereket, a traktúrát szétbontjuk. A meghibásodott részeket rekonstruáljuk, felújítjuk, illetve kicseréljük, ami hiányos, azt pótoljuk. Ezután az orgona részeit visszaszállítjuk a templomba, felvisszük a kórusra, ott összeállítjuk, elvégezzük az intonációt, a hangzással kapcsolatos munkálatokat, a hangolást, az orgona hangjának alkalmazkodását a templom környezetéhez” – részletezte Marián Muška.

Az orgona javítása, restaurálási munkálatai egy évig tartanak majd.

„Tudatosítani kell, hogy az orgona egy királyi hangszer, nemcsak hangzásával és méretével, nagyságával, hanem bonyolultságával és összetettségével is. Meggyőződésem, hogy a körültekintő javítás, ellenőrzés, hangolás és intonáció újraindításával ugyanúgy fog szolgálni, mint a múltban. Azaz újabb évtizedekre örömet visz az emberek közé, működtetik majd nemcsak a liturgikus alkalmakkor, hanem bevonják a város kulturális és zenei rendezvényeire is” – mondta a restaurátor.

Az orgona felújításának költségeit jótékonysági akciókon befolyt pénzösszegekből, illetve gyűjtésekből fedezik, amelyeket minden hónapban megrendeztek.

„A munkálatokra maguk a vágsellyeiek, a helyi lakosság és mindazok adták össze a pénzt, akiknek szívügyük ennek a százéves orgonának a sorsa.

Ez a hangszer ugyanis egyesíti a híveket és hálásak vagyunk minden segítségért és támogatásért” – fogalmazott a plébános.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az Antiochiai Szent Margit Templom orgonájának felújítása megkezdődhetett. Ez a hangszer városunk kulturális és történelmi örökségének darabja és elsősorban a polgárainkhoz kötődik. Különleges hangszerről van szó, hiszen eredete hosszan nyúlik vissza a történelmünkbe” – jelentette ki Jozef Belický, Vágsellye polgármestere.

