Új alkalmazásokkal és Michelangelo-betűtípussal is készül a Szent Péter-bazilika 400. évfordulójára a Vatikán

Egyházi és kulturális programsorozattal, új látogatóbarát alkalmazásokkal és egy új, Michelangelo kézírása ihlette betűtípussal készül a Szent Péter-bazilika felszentelésének négyszázadik évfordulójára a Vatikán.

A Szent Péter-bazilikát abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, 1626. november 18-án szentelték fel.

A négyszáz évvel ezelőtt „újjászületett” bazilika a korábbi, még a negyedik században Constantinus császár által emeltetett templom helyére épült.

Az évfordulóra készülve a Vatikán bejelentette, hogy egyházi, kulturális programsorozatot indít, amelynek csúcspontja november 18-án lesz a XVI. Leó pápa által bemutatott ünnepi misével.

A programok február 20-án kezdődnek Manuel Andreas Dürr svájci festőművész Via Crucis, keresztút című installációival, amelyek húsvétig láthatók a Szent Péter-bazilikában.

Szent Péter és Szent Pál június végi ünnepnapján Róma városában a latinul Quo vadis? (Hova mész?) elnevezésű útvonal követhető majd, amely a két szent római tartózkodásának főbb helyszíneit érinti. A kérdést keresztény hagyomány szerint Jézus tette fel a Rómából a keresztre feszítés elől menekülő Péter apostolnak.

Novemberre tervezik a Szent Péter-bazilika tetőteraszának teljes megnyitását,

amelynek jelenleg csak egyharmada nyitott a látogatók előtt. Ugyanitt egy száz négyzetméteres pihenőpontot alakítanak ki, ahol a bazilika kupolájába tartó turisták italt és meleg ételt fogyaszthatnak.

A Vatikán több új alkalmazást is indít. Egy új applikációval a bazilikában zajló szertartásokat lehet majd egyenesben követni, a liturgia hatvan nyelvre történő fordításával. Egy másikkal pedig a bazilikába való bejutást akarják megkönnyíteni – nem kötelező – online foglalással, amellyel a látogatók akár a Szent Péter tér felé tartva is helyet és gyorsabb bejutást biztosíthatnak maguknak. Ezen kívül közösségi oldal is készül a bazilika látogatói élményeinek megosztására.

A Szent Péter sírjára emelt több mint huszonkétezer négyzetméteres bazilikát tavaly húszmillióan látogatták meg.

A Vatikán bejelentette, hogy a bazilikához ezer szállal és alkotással kötődő Michelangelo kézírásának tanulmányozásával új betűtípust hoztak létre, amely a Michelangelus nevet kapta.

A Vatikán és az ENI olasz energiavállalat közreműködésének köszönhetően elindult a Láthatón túl elnevezésű program is, amely a bazilika épületének átláthatóságát szolgálja száz méteres mélységtől egészen a kupola tetejéig. A bazilika számos részén elhelyezett szenzorok háromdimenziós képet adnak a hatalmas épület egészségi állapotáról, erős és gyenge pontjairól napi huszonnégy órán keresztül, hogy akármilyen műszaki beavatkozásra legyen szükség, az azonnal elvégezhető legyen.

