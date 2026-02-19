Az esemény, ahol találkozik a hagyomány, a szakértelem és a régió különleges ízvilága

Kürtön a faluházban március 7-én 10 órai kezdettel immár negyvenharmadik alkalommal találkoznak a borászok, a szakemberek és a borkedvelők a hagyományos Kürti Borversenyen – egy olyan rendezvényen, ahol a mesterség, a tradíció és a régió kitűnő borai kerülnek a középpontba.

A versenyre, melynek során fehér-, édes, rozé és vörösborok kóstolója, ebéd és ünnepélyes eredményhirdetés várja a résztvevőket, kizárólag olyan borok nevezhetők, amelyek kürti szőlőből készültek. A nevezési díj mintánként 15 euró, a Kürti Hegyközség tagjai számára 10 euró.

A látogatók aktívan bekapcsolódhatnak a bírálatba is – a helyszínen egy egyszerű mobilalkalmazás segítségével minden kóstolt bort értékelhetnek, és pontjaik beszámítanak a végeredménybe. Így a közönség véleménye is alakítja a borok sorrendjét.

A program a megnyitóval indul, a fehér- és az édes borok kóstolójával folytatódik, majd az ebédet követően a rozé és a vörösborok kóstolója következik, s az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárul.

Belépőjegy (vendégek számára): 32 euró, mely tartalmazza 60 versenybor kóstolását, falatkákat és az ebédet. Részletes tájékoztatás a +421 908 442 124, +421 903 251 950, +421 908 745 633 telefonszámokon kérhető.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma