Száz nap múlva lesz a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában

Fotó: Puskás Aréna

Száz nap van hátra a labdarúgó Bajnokok Ligája idei döntőjéig, amelyet a sorozat történetében először Budapesten rendeznek meg, ennek kapcsán négynapos fesztivált tartanak a magyar fővárosban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint május 28. és 31. között a Hősök terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz.

A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon.

A tavalyi BL-finálé után idén is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű focitornát, amelyen neves magyar játékosok, illetve a legrangosabb európai kupasorozat történetének kiemelkedő és világszerte ismert futballistái lépnek pályára. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont május 29-én, a jegyek már megvásárolhatók.

A Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

MTI/Felvidék.ma

