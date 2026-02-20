A Dal után is folytatódik az izgalom – legendás filmek válogatása a Dunán

Magyarország egyetlen dalválasztójának élő adásait követően a Duna izgalmas klasszikus filmekkel várja a nézőket. Szombat esténként politikai thrillerek, krimik és háborús drámák váltják egymást világsztárok – köztük Sean Connery, Pierce Brosnan és Anthony Hopkins – emlékezetes alakításával.

A dominó elv – február 28.

Az amerikai politikai thrillerben a bebörtönzött mesterlövésznek egy titokzatos szervezet szabadulást ígér, ha vállal egy veszélyes feladatot. Ahogy a manipuláció és összeesküvés hálója egyre szorosabbra fonódik, Roy Tucker ráébred: minden döntése egy újabb dominólapot billent meg. A film Gene Hackman, Candice Bergen és Richard Widmark emlékezetes alakításával kelti életre az izgalmas történetet.

A kapcsolat – március 7.

A francia alkotás 1975-ben, Marseille-ben játszódik. Pierre Michel vizsgálóbírót áthelyezik a szervezett bűnözéssel foglalkozó osztályra. A heroinfüggő fiatalokkal szerzett tapasztalatai miatt Michel mindent elkövet, hogy mielőbb letartóztassa a rettegett drogbárót, Tany Zampát, aki New Yorkban terjeszt, a hírhedt „Francia kapcsolaton” keresztül. Michel úgy dönt, alulról számolja fel a kíméletlen gengszterbandát és letartóztatja a terjesztőket, végzetes láncreakciót indítva be a szervezetben. A főszereplők között kiváló francia színészek, köztük Jean Dujardin, Gilles Lellouche és Benoît Magimel láthatók.

A híd túl messze van – március 14.

A nagyszabású háborús eposz a második világháború egyik legmerészebb hadműveletét, a Market Garden haditervet dolgozza fel. A monumentális alkotás csatajeleneteivel és feszült dramaturgiájával idézi meg a háború káoszát. A filmben olyan világsztárok nyújtanak emlékezetes alakítást, mint Sean Connery, Robert Redford, Michael Caine és Anthony Hopkins.

A panamai szabó – március 21.

John le Carré világhírű regényének sötét humorú és fordulatos adaptációja, amelyben egy kiégett brit kém (Pierce Brosnan) Panamában egy szabót (Geoffrey Rush) használ fel informátorként. Ahogy a hazugságok, félreértések és politikai manipulációk hálója egyre szövevényesebbé válik, a néző egy olyan kémtörténetbe csöppen, amelyben senki sem az, akinek látszik. A filmben Jamie Lee Curtis és Brendan Gleeson is emlékezeteset alakít.

Lee – március 28.

A megrázó életrajzi dráma a legendás haditudósító és fotográfus, Lee Miller életét mutatja be: egy rendkívüli nő portréját, aki a divatvilágból indulva vált a XX. század egyik legfontosabb vizuális krónikásává. A második világháború frontvonalában dolgozó művész kameráján keresztül a történelem legsötétebb pillanatai tárulnak fel. A főszerepben Kate Winslet látható, partnerei között pedig Alexander Skarsgård és Marion Cotillard is feltűnik.

Legendás filmek válogatása – február 28-tól A Dal 2026 adásai után, szombat esténként a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma