A Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny kiállításmegnyitója képeken

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ hirdette meg a XXIV. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt. Az eredményhirdetésre és kiállításmegnyitóra 2026. február 19-én került sor Rimaszombatban.

Az eredményekről az alábbi cikkben számoltunk be:

Az idei versenyre 46 iskolából 212 pályamunka érkezett. Három meghirdetett témában – Ferenczy István portréja a szobrász születésének 170. évfordulója, a 19. század divatja, valamint a „Kedvenc kirándulóhelyem” – küldhették be a diákok a munkáikat, melyeket Nagyferenc Katalin és Marian Lacko értékeltek.

Gecse Attila felvételei a kiállításmegnyitón készültek.

HE/Felvidék.ma