A Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny kiállításmegnyitója képeken

A tárlat Rimaszombatban, a Református Oktatási Központ második emeleti folyosóján tekinthető meg

Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ hirdette meg a XXIV. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt. Az eredményhirdetésre és kiállításmegnyitóra 2026. február 19-én került sor Rimaszombatban.

Az eredményekről az alábbi cikkben számoltunk be:

Az elmélyült alkotás segít a múltunk és belső világunk megismerésében

Az idei versenyre 46 iskolából 212 pályamunka érkezett.  Három meghirdetett témában – Ferenczy István portréja a szobrász születésének 170. évfordulója, a 19. század divatja, valamint a „Kedvenc kirándulóhelyem” – küldhették be a diákok a munkáikat, melyeket Nagyferenc Katalin és Marian Lacko értékeltek.

Gecse Attila felvételei a kiállításmegnyitón készültek.

HE/Felvidék.ma

