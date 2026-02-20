Home Kitekintő A kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható a magyarországi ellátás biztonsága
Kitekintő

A kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható a magyarországi ellátás biztonsága

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay.com)

Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön este az MTI-vel.

A közlemény szerint a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek. „Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli” – fogalmaznak a közleményben.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján

a biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.

A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia. A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására – közölte az EM.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az Európai Bizottság több mint 200 millió eurót...

Szombaton kezdődik Magyarországon a hivatalos kampány

„Brüsszelnek a Barátság kőolajvezeték ügyében ki kell állnia...

Orbán Viktor: új kezdeményezésekre van szükség a béke...

A Kreml szerint még nem hozhatók nyilvánosságra a...

A Kárpát-medence a tehetségek földje

„Az államot nem büntethetik az illegális bevándorlás elutasítása...

Köszönet a magyar ápolóknak

„Magyarországnak az elvei és az érdekei alapján is...

Több mint 20 ország vezetője vett részt a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma