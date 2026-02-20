A kőolajvezeték ügyében megszólalt az Európai Bizottság, de nem volt benne köszönet

A hegyek egeret szültek, nem határoztak meg határidőt vagy követelést Ukrajnával szemben, az Európai Bizottság csupán valamiféle egyeztetéseket folytat Kijevvel, annak dacára, hogy az unión kívüli Ukrajna a Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadásával két uniós tagország energiabiztonságát veszélyezteti, melynek érdekeit kötelezően védenie kellene az Európai Bizottságnak.

Mint ismeretes, január végén támadás érte a Barátság kőolajvezeték déli szakaszát. Bár a megrongálódott részt február elejére kijavították, a szállítás azóta sem indult újra, aminek következtében nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába, míg ezt megelőzően a magyar és a szlovák kőolajszükséglet több mint kétharmadát ezen a vezetéken keresztül biztosították.

A rendelkezésre álló információk alapján az újraindítás elmaradását semmi nem indokolja.

A két ország számára pótmegoldásként jelenleg kizárólag az Adria-vezeték szolgálhatna, amely Horvátország felől látná el Magyarországot és Szlovákiát. Ez azonban alapvetően kiegészítő szerepet tölt be, s a kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon biztonságosan ellássa a százhalombattai és a pozsonyi finomítót. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy horvát részről több olyan jelzés érkezett, hogy nem hajlandók átengedni az orosz nyersolajat, annak dacára sem, hogy Magyarország és Szlovákia olajembargó alóli mentességet kapott a vezetékes beszerzések tekintetében. Annak ismeretében, hogy a horvát kormányfő annak a néppártnak a tagja, amelybe Ursula von der Leyen és Manfred Weber is tartozik, ebben nincs is semmi meglepő.

Mindent egybevetve, Ukrajna azzal, hogy megtagadja a magyar és a szlovák ellátást, megsérti a társulási megállapodást, melynek értelmében a felek nem veszélyeztethetik egymás energiabiztonságát. Mivel most pontosan ez történik, az Európai Bizottságnak kellene beavatkoznia, többek között azzal, hogy

amíg a helyzet nem rendeződik, addig mindenféle uniós csatlakozási folyamatot le kellene állítani Ukrajna esetében. Leállítás helyett azonban felpörgették a folyamatot, arra való hivatkozással, hogy az ukránok öles léptekkel haladnak a csatlakozási feltételek teljesítése felé.

Mindez jól szemlélteti, hogy milyen előnyöket fog élvezni Ukrajna az esetleges csatlakozást követően a többi tagország kárára. Zelenszkijék tehát nyilvánvalóan be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba, illetve zsarolni próbálják Magyarországot és Szlovákiát.

Az ukrán politikai játszma és az Európai Bizottság cinkossága láttán válaszlépésként Magyarország – a hazai ellátás megóvása érdekében is – leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indul újra a kőolajszállítás, és Szlovákia is hasonlóképpen cselekszik. Mindezek mellett a gáz- és villamosenergia-ellátás területén is kilátásba helyezték a szállítás megszakítását Ukrajna irányába. Annak fényében, hogy 2025 decemberében Magyarország adta Ukrajna teljes villamosenergia-importjának 41 százalékát, míg Szlovákia a 21 százalékát, ez azért komoly gondokat okoz Kijev számára.

Bár a szomorú helyzet az, hogy a gyűlölettől elvakult Zelenszkijt a jelek szerint nem érdekli a szenvedő ukrán nép sorsa, ahogy láthatóan az sem, hogy Ukrajna milyen jelentős humanitárius segítséget kapott és kap jelenleg is attól a két országtól, melynek az energiabiztonságát próbálja minden eszközzel aláásni,

tegyük hozzá, buzgó uniós támogatással. Ennek ismeretében Ukrajna uniós csatlakozása egy beláthatatlan következményekkel járó veszélyes terv, hiszen ahogy mondani szokás – s egyben a Barátság kőolajvezeték nevének apropóján –, ilyen barátoktól mentsen meg bennünket az ég!

NZS/Felvidék.ma