A magyar kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét, és ezért politikájának középpontjában a családok támogatása áll, viszont a jelenlegi bizonytalanságok közepette minden eddigi eredmény könnyen válhat törékennyé – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Demecseren.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett pedagógiai konferencián először is az elmúlt másfél évtized kríziseit érintette, részletesen taglalva a pénzügyi összeomlást, a tömeges illegális bevándorlást, a koronavírus-járványt, majd az ukrajnai háborút, és úgy vélekedett, hogy a kormányzat ezekre a nehézségekre rendre sikeres válaszokat tudott adni a szuverén, nemzeti érdeket követő politikájának köszönhetően.

Aláhúzta, hogy

Magyarország a jövőjét a gyermekekre építi, ennek megfelelően a kormány politikájának szíve közepét a családok támogatása jelenti, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági kérdés legyen, vagyis hogy senki ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe azért, mert gyermeket vállal.

Úgy fogalmazott, hogy mostanra „tényleg világbajnok családtámogatási rendszert” építettek ki, amelyet világszerte mindenhol „szájtátva figyelnek”.

„Mind a mai napig hitetlenkednek a világ számos pontján, amikor arról beszélek, hogy Magyarországon egy intézkedéssorozat keretében az édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, függetlenül a gyermekek meg az édesanya életkorától. Azt is hitetlenkedve figyelik, hogy exponenciálisan növekedő adómentességet biztosítunk a gyermekek számának megfelelően a családok számára (…) Az is tényleg teljesen egyedi a világban, hogy a baba féléves koráig az édesanya a korábbi bruttó fizetését nettósítva kapja meg, és ha úgy dönt az édesanya, hogy otthon marad a babával, akkor a baba két és fél éves koráig a korábbi fizetése 70 százalékát megkapja” – sorolta.

„Az sincs igazából sehol, hogy negyven év munkaviszony után a hölgyek elmehetnek nyugdíjba (…) És babaváró hitel meg CSOK meg CSOK plusz sincs igazából sehol a világon, és a legforradalmibb, legutóbbi intézkedésünkkel, a háromszázalékos lakásvásárlási hitellel is világszerte csodálatot váltottunk ki”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte ugyanakkor, hogy nincsen versenyképesség és reményteli jövő versenyképes, mindenki számára elérhető oktatás nélkül, aminek két alapfeltétele van: megbecsült pedagógusok és megfelelő infrastruktúra.

„És az elmúlt tizenhat évben próbáltunk minél többet tenni annak érdekében, hogy ezt a két előfeltételt (…) megteremtsük”

– mondta.

„Magyarországon, amióta kormányzunk, a bölcsődei férőhelyeknek a számát megdupláztuk, és ma már 70 ezer bölcsődei férőhellyel rendelkezünk. És ugye állandó vita volt a pedagógusok bérének a kérdése. 2010-ben a pedagógusok átlagbére 170 ezer forint volt. Sokat dolgoztunk azon, hogy ezen a méltatlan helyzeten változtassunk. Ma eljutottunk oda, hogy a tavalyi évben egy 21 százalékos, az idei évben egy 10 százalékos béremelés történt a korábbiakat követően, így mára a pedagógus-átlagbér el fogja érni a 936 ezer forintot” – folytatta.

„És ez nem a végállomás, innen kell tovább menni, mert a nemzet jövője a gyerekekben van, és hogy milyen gyermekek határozzák majd meg a nemzet jövőjét, az múlik egyrészt rajtunk, szülőkön, meg múlik önökön, pedagógusokon”

– fűzte hozzá.

A miniszter kitért a bevezetett esélyegyenlőségi intézkedésekre is, említve az ingyenes tankönyvellátást, a kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést, az utazási kedvezményeket, a nyelvvizsgadíj visszatérítését, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek kollégiumi díjmentességét, szociális ösztöndíját.

Hangsúlyozta, hogy a kormány 2010-ben megegyezést kötött a magyarországi romákkal annak céljával, hogy ez a kisebbség is előrébb léphessen, „lépéseket tehessen a polgárosodás útján”.

„Azt a roma közösséggel akkor közösen dolgoztuk ki, hogy ennek a polgárosodásnak két nagyon fontos eszköze van. Az egyik a munka, a másik az oktatásban való részvétel. És ha visszatekintünk az elmúlt tizenhat esztendőre, ezen a két területen nagyon szép sikereket értünk el együtt”

– jelentette ki.

Majd üdvözölte, hogy a roma közösség tagjai közül ma kétszer annyian dolgoznak, mint 2010-ben, és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma is a két és félszeresére nőtt.

„Ugyanakkor világos, hogy ilyen nehéz időkben minden eredmény nagyon könnyen válhat törékennyé (…) Ezért én azt gondolom, hogy ha van olyan időpillanat, amikor nem érdemes kockáztatni, amikor nem érdemes az ismeretlen izgalmát felcserélni az állandósággal és a megbízhatósággal, az azt hiszem, most van. És én azt gondolom, hogy leginkább a gyermekek és a gyermekekkel foglalkozók érdekében érdemes most biztosra menni” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma