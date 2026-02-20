Home Kitekintő Az Európai Bizottság több mint 200 millió eurót fektet az újgenerációs influenzavakcinák fejlesztésébe
Kitekintő

Az Európai Bizottság több mint 200 millió eurót fektet az újgenerációs influenzavakcinák fejlesztésébe

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Európai Bizottság, Brüsszel. (Fotó: Pixabay.com)

Az Európai Bizottság 225 millió eurót fordít az influenza elleni újgenerációs vakcinák fejlesztésének felgyorsítására, amelyek szélesebb körű védelmet nyújthatnak a különböző vírusváltozatokkal szemben, és egy esetleges világjárvány esetén gyorsan adaptálhatók – közölte pénteken a brüsszeli testület.

A bizottsági sajtóközlemény szerint a támogatás célja

olyan innovatív oltóanyagok klinikai fejlesztése, amelyek a jelenleginél hatékonyabban reagálnak az influenzavírus folyamatos változásaira.

A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.

A testület első alkalommal alkalmazza az úgynevezett előzetes kereskedelmi beszerzés eszközét annak érdekében, hogy a fejlesztések eljussanak a klinikai vizsgálatok szakaszába, és megfeleljenek a szigorú biztonsági, minőségi és hatékonysági követelményeknek. A bizottság szerint ezzel olyan innovációk is támogatáshoz juthatnak, amelyek közfinanszírozás nélkül megrekednének.

A források olyan új típusú vakcinák fejlesztését segítik, amelyek orron, szájon át vagy bőrre helyezhető tapasz formájában is alkalmazhatók, és vészhelyzet esetén gyorsan, nagy mennyiségben gyárthatók.

A közlemény hangsúlyozza: mivel az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak, a vakcinatechnológiának is lépést kell tartania. A beruházás célja az oltóanyag-fejlesztési portfólió bővítése, hogy több ígéretes termék jusson el a klinikai fejlesztésig, növelve annak esélyét, hogy új megoldások kerüljenek piacra és gyorsabban beépüljenek a nemzeti oltási programokba.

A bizottság szerint a gyártási kapacitások bővítése és az új kezelési megoldások bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy Európa és a világ felkészültebben reagálhasson a jövőbeli influenzajárványokra vagy esetleges pandémiákra.

MTI/Felvidék.ma

