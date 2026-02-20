„Brüsszelnek a Barátság kőolajvezeték ügyében ki kell állnia Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben“

Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor arról is beszélt: Brüsszelnek a Barátság kőolajvezeték ügyében ki kell állnia két tagállama, Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben.

„Mi is így látjuk, meg a szlovákok is, ez már eleve két szem, meg a jelentések is arról szólnak, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor hozzátette:

az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás szerint ukrán lépések nem kockáztathatják semmilyen európai uniós tagállam energiabiztonságát.

Most éppen kockáztatják – tette hozzá.

Kifejtette, a sérelmet szenvedett szerződő fél, Magyarország, amelyet ebben a szerződésben Brüsszel képvisel, ezért neki „meg kell hívnia, vallatóra kell fognia” az ukránokat, mondván, „emberek, itt szerződésszegés történt”, két uniós tagállam került veszélybe a döntésük miatt.

Orbán Viktor kitért arra is, egy másik megállapodás alapján Magyarország a horvátokhoz fordulhat, hogy az ő vezetékükön hozzanak Magyarországra olajat, mert a Barátság kőolajvezeték ellehetetlenült. A horvátoknak kötelességük, hogy bármilyen eredetű olajat „felszállítsanak” Magyarországra, akkor is, ha az orosz – részletezte, megjegyezve, a horvátok nem túl lelkesek, de reméli, mindenki jogkövető magatartást fog tanúsítani.

Megjegyezte: Brüsszelnek most azzal a nehéz helyzettel kell szembenéznie, hogy bár a szíve az ukránokhoz húz, Magyarország az EU tagja, Ukrajna pedig nem tagja az uniónak. Ezért nem a szíve szerint kell eljárnia – az ukránokat szereti, bennünket meg láthatóan nem – , hanem teljesítenie kell szerződéses kötelességét – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, Brüsszelnek a tagállamok érdekének védelmébe kell fellépnie, tehát most ki kell állnia Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben. „Ez a dolga, ezt várjuk” – tette hozzá, annak a reményének hangot adva, hogy az egyeztetések ezzel az eredménnyel zárulnak.

Értékelése szerint a Barátság vezetékkel kapcsolatban „nívótlan vita”zajlik, mert bár kétségkívül igaz, hogy orosz támadás volt, de a Barátság vezeték nem sérült meg.

Hangsúlyozta: azért robbantották föl az Északi Áramlatot, és azért bénították most meg a Barátság olajvezetéket, hogy fennmaradjon az a monopolhelyzet, miszerint csak Ukrajnán keresztül érkezhet gáz és olaj nagy mennyiségben Európába. „Állami terrorizmus”-nak nevezte, hogy egy másik állam tulajdonában lévő vagyontárgyat, stratégiai, energetikai eszközt felrobbantanak. „Hogy ezt a németek miért nyelik le, azt a kérdést egy berlini sajtótájékoztatón érdemes föltenni” – jegyezte meg.

Kitért arra is: amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések.

A miniszterelnök kijelentette: „Egy országnak káoszt okozni vagy megkísérelni, hogy káoszt okozzanak az energiaellátás területén, az egy ellenséges lépés. Hogy minden erővel bele akarnak bennünket húzni olyan pénzügyi kötelezettségekbe a többi uniós országgal együtt, amelyet mi nem akarunk vállalni, az is egy ellenséges lépés. Az, hogy megpróbálják elérni, hogy az Európai Unió szankciókkal leválassza Magyarországról az olcsó orosz energiát, az Magyarországgal szemben ellenséges lépés”.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva úgy értékelt: az ukrán–magyar kapcsolatok ma azért élesek, mert az ukránok úgy gondolják, hogy mindenki, aki őket nem támogatja, az ellenségük.

Ugyanakkor hangsúlyozta: amint vége a háborúnak, ez a dimenzió megszűnik és vissza lehet térni a normális, békebeli, diplomáciai, gazdasági és egyéb kapcsolatokhoz. Kijelentette: mindennek, így az ukrán–magyar viszonynak is a béke a kulcsa, amíg azonban a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a kapcsolatok rendezésére.

Azt is mondta: Ukrajna nyíltan beavatkozott a magyar választásokba és be is fog avatkozni a következő napokban is. A választás egyik tétjének ezért azt nevezte, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket és a magyar fiatalokat a háborúba vagy sem.

Rámutatott: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához.

Arról, hogy mit tudnak tenni, elmondta: az első dolog, hogy kivédik ezt a támadást, tehát Magyarország elhárítja az energia-veszélyhelyzet előidézésére irányuló ukrán törekvéseket. Az előző napi kormányülésen megoldották, hogy továbbra is legyen benzin, legyen olaj a magyar gazdaság számára és a korábbi áron legyen – közölte.

A másik dolog, amit tesznek, hogy nem hagyják ezt szó nélkül, hanem ellenlépéseket tesznek, például nem szállítunk többet benzint az ukránoknak, összehangolva lépéseinket a szlovákokkal – jelezte.

Kitért arra is: nem fenyegetőznek, nem is akar előreszaladni, de Ukrajna villamosenergia-ellátása is tekintélyes részben Magyarországon keresztül történik.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e a magyar kormány további lépéseket Ukrajnával szemben, ha nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a miniszterelnök azt felelte: az eddig tett lépések az áprilisi választásokig megoldják az ország energiaellátását. „A februárt, a március, az áprilist és a májust is biztosan tudjuk hozni”, ezért új akcióba lendülni, kiszélesíteni a válaszcsapásokat vagy új eszközöket bevetni április 12. után az új, reményei szerint a régi-új kormánynak kell.

A kormányfő az Ukrajnára vonatkozó felvetésre kiemelte: ez egy választási történet, arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. A mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt; ebben nincsen igazuk – rögzítette.

Kifejtette: Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket, de nem akarjuk, hogy belehúzzanak bennünket a háborúba, nem akarunk pénzt adni és fegyvert sem akarunk küldeni. Ezzel szemben talán az országunk történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtottuk az ukránoknak és adjuk folyamatosan. Az ukránok ezzel nem érik be és ők szeretnének egy olyan kormányt Magyarországon, amely az ukrán európai uniós tagságra és Ukrajna pénzügyi támogatására is igent mond, sőt, szerepet vállal Ukrajna pénzügyi támogatásában is, mint ahogy rajtunk kívül, meg talán a szlovákokon kívül minden más európai uniós ország teszi – rögzítette.

MTI/Felvidék.ma