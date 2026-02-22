Home Kitekintő Orbán Viktor: Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok
Kitekintő

Orbán Viktor: Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Orbán Viktor miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülésén (Fotó: MTI)

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra – jelentette ki a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően a Facebook-oldalán vasárnap. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

A videóhoz a kormányfő azt írta:

a Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül.

Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.

Orbán Viktor a videóban azt mondta: Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, és ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarországnak. „Ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított” – fogalmazott.

Ugyanakkor ellenlépésekről is döntöttek:

nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából.

Döntöttek arról is, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és „a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika”.

A miniszterelnök jelezte: döntöttek arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják.

Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra.

Azt is eldöntötték, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogat Magyarország, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.

„Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok” – fogalmazott Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A keresztény társadalmi tanításhoz való ragaszkodás a siker...

Köszönetet mondott a cseheknek Ukrajna támogatásáért Petr Pavel...

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a...

Sulyok Tamás a békéről is tárgyalt a pápai...

Magyarországon hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

Kapu Tibor átvette a Közmédia Év Embere Díját

Zelenszkij szerint nem szabad elfelejteni, ki az agresszor

„A magyar kormány a gyermekekre építi Magyarország jövőjét”

Az Európai Bizottság több mint 200 millió eurót...

A kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható a magyarországi ellátás...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma