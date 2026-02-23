Tartalmas délután a nagykaposi Magyar Közösségi Házban

Szakmai nap, műhelymunka és koncertélmény várta az érdeklődőket február 21-én a nagykaposi Magyar Közösségi Házban. A Nagykapos és Vidéke Társulás az Aszakkör program résztvevői számára szervezett szakmai napja keretében nemcsak a hagyományos kézműves mesterségek, hanem a március 15-i nemzeti ünnepre való készülődés is előtérbe került. A program résztvevői közösen készítették el az Ung-vidéki megemlékezésre tervezett kokárdákat.

Az Aszakkör program már 2021 óta működik a Felvidéken, a felvidéki koordináló szervezetének székhelye éppen a nagykaposi Magyar Közösségi Ház. A szervezők már második alkalommal tartottak szakmai napot a programban résztvevőknek, hogy ezzel is szorosabbra fűzzék a kézműves közösségek együttműködését a keleti régióban, lehetőséget biztosítsanak a tapasztalatcserére és az egymástól való tanulásra.

Vályi Edit, a program felvidéki munkatársa elmondta, hogy jelenleg 60 szakköri csoport működik a Felvidéken, ebből 33 a keleti, 27 pedig a nyugati térségben.

A 2025/2026-os szakköri évadban sokféle szakköri ágban tevékenykednek: makramé, horgolás, natúrkozmetika, gyöngyfűzés, nemezelés, vesszőfonás, gyertyakészítés, csuhé, szalmafonás, stb.

A különféle kézműves mesterségek kipróbálása iránt nagy érdeklődés mutatkozik. A népi hagyományok ápolása és az alkotás szeretete mellett nagyon fontos hozadéka a kezdeményezésnek a kisközösségek megerősödése, a foglalkozásokba való bekapcsolódás életkorra való tekintet nélkül.

A gyakorlati tudnivalók mellett a találkozó fontos eleme volt a közösségben való alkotás, a közös műhelymunka.

A találkozó keretében a résztvevők megbeszélhették a problémás feladatokat, gyakorlati tanácsokat kaphattak, valamint megismerkedhettek egymással az azonos szakköri ágban kézműveskedők. A Nemzeti Művelődési Intézet idei programjához csatlakozva Nagykaposon is bekapcsolódtak a kokárdakészítő tevékenységbe a helyi közösségek. A szakkörök tagjai közösen varrták meg régióink kokárdáit.

A délután további része is a közelgő március 15-i nemzeti ünnepre való hangolódás jegyében telt el. A Csemadok Erdélyi János Területi Választmányának szervezésében az idén 10 éve működő csicseri Kincsem zenekar adott koncertet. A főként Ung-vidéken és Bodrogközben fellépő zenekar magyar öntudatot erősítő összeállítása igazán léleksimogató és felemelő élményt nyújtott, produkciójukat vastapssal jutalmazta a helyi közönség.

Az értékőrző rendezvények megvalósítását a Bethlen Gábor Alap, a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

VE/Felvidék.ma